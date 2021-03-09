Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на «Голосе» 

"Помню, что у нее не хватило дыхания в двух местах. Когда было обсуждение, то я об этом сказал, похвалил, что прекрасно справилась, как мог сгладил углы. Раз я там сижу, я не мог очевидное не заметить. Дима Билан что-то такое сказал и вдруг Борисыч разозлился", — рассказал музыкант.