Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на «Голосе» 

Певец Леонид Агутин рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Александром Градским на шоу "Голос". Артист дал интервью Галине Юзефович.
Агутин семь сезонов был наставником шоу. Однажды на сцене выступала певица Полина Зизак, которая исполнила песню Уитни Хьюстон.
"Помню, что у нее не хватило дыхания в двух местах. Когда было обсуждение, то я об этом сказал, похвалил, что прекрасно справилась, как мог сгладил углы. Раз я там сижу, я не мог очевидное не заметить. Дима Билан что-то такое сказал и вдруг Борисыч разозлился", — рассказал музыкант.
Градский раскритиковал артистов и предложил им самим спеть хит Хьюстон.
""Тогда бы люди увидели какие вы звезды на самом деле", — сказал он. С посылом, мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав".
По словам Агутина, они не разговаривали с Градским пять дней, но потом обсудили конфликт и помирились.
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