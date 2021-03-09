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Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на «Голосе» 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Агутин рассказал, почему поссорился с Градским на «Голосе»
Фото: @agutinleonid
Певец Леонид Агутин рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Александром Градским на шоу "Голос". Артист дал интервью Галине Юзефович.
Агутин семь сезонов был наставником шоу. Однажды на сцене выступала певица Полина Зизак, которая исполнила песню Уитни Хьюстон.

"Помню, что у нее не хватило дыхания в двух местах. Когда было обсуждение, то я об этом сказал, похвалил, что прекрасно справилась, как мог сгладил углы. Раз я там сижу, я не мог очевидное не заметить. Дима Билан что-то такое сказал и вдруг Борисыч разозлился", — рассказал музыкант.

Градский раскритиковал артистов и предложил им самим спеть хит Хьюстон.

""Тогда бы люди увидели какие вы звезды на самом деле", — сказал он. С посылом, мол, какие вы нахрен певцы. Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав".

По словам Агутина, они не разговаривали с Градским пять дней, но потом обсудили конфликт и помирились.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Тимати рассказал о кольце, которое подарит победительнице "Холостяка".
Видео дня. Нелепые ответы в шоу “Такси”
Комментарии 12
ТВ , Леонид Агутин , Тимати , Галина Юзефович , Уитни Хьюстон , Дима Билан , Александр Градский
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