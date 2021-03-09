Как сложились судьбы победительниц шоу «Холостяк» 

Перед первым выпуском 8-го сезона телешоу с Тимати рассказываем, как сложились судьбы всех победительниц.

Олеся Ермакова — победительница самого первого сезона «Холостяка». Девушка запала в душу украинскому футболисту Евгению Левченко , и влюбленные встречались после съемок около года. Однако их чувства тоже не прошли проверку расстоянием: Евгений на тот момент жил в Голландии, а Олеся в России. Сейчас девушка активно ведет личный fashion-блоге и много путешествует.

Личная жизнь у Ермаковой тоже сложилась успешно. Она вышла замуж за давнего приятеля из Лондона, который работает в киноиндустрии. Об ее участии в шоу он в знает, но Олеся запретила мужчине смотреть программу, чтобы избежать недопонимания.

У пары родился ребенок, однако его фото и личную жизнь она держит подальше от журналистов. Триумфантка «Холостяка» также нашла свое призвание в кино и занялась визуальными эффектами в сериале Netflix « Марко Поло ». Кроме того, она выступала в качестве ассистента продюсера.

Мария Дригола

Победительницу 2-го сезона шоу «Холостяк» уже немногие узнают на улице. Мария Дригола победила в борьбе за сердце экс-супруга Анны Седоковой Максима Чернявского . В финале холостяк заставил девушку понервничать, оставив на несколько минут с фразой «Прости» . Правда, вернулся он с белым букетом и словами, что хочет быть вместе. После окончания проекта девушка и бизнесмен продолжили строить отношения, но в 2015 году объявили о расставании.

По словам Чернявского, им было трудно поддерживать чувства на расстоянии: бизнесмен жил в Лос-Анджелесе, а Мария в Санкт-Петербурге. Сейчас девушка продолжает жить в Северной столице. Как известно, она работает по специальности — юристом в компании отца. Холостяк позже признавался, что Маша — человек крайне непубличный и не раз просила не выкладывать фото с ней, чтобы не становиться предметом обсуждений.

В 2015 году Дарья Канануха стала победительницей 3-го сезона шоу «Холостяк». Этой красавице посчастливилось растопить сердце Тимура Батрутдинова , но построить крепкие отношения вне съемочной площадки паре не удалось. По словам Дарьи, молодые люди пытались построить отношения, но это оказалось практически нереальным из-за разных графиков.

В интервью изданию «StarHit», она призналась: «И чувства, и эмоции, и желания — все было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались и быть у них ничего не могло. У нас была история, и очень красивая. Просто не вышло».

Свою любовь девушка встретила за пределами шоу. В 2017 году она вышла замуж за юриста Михаила Желаева . Влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Казани. Красивую свадебную церемонию влюбленные организовали чуть позже в Доминикане. Супруги заняты общим бизнесом — у них есть своя школа хороших манер, этикета и ораторского искусства.

Наталья Горожанова

31-летняя участница «Холостяка» Наталья Горожанова боролась за сердце Алексея Воробьева в четвертом сезоне проекта. Поклонники были убеждены, что эта девушка добьется расположения артиста, но в финале шоу Алексей Воробьев никого не выбрал. Наталья позиционирует себя как телеведущую, а также периодически публикует коммерческие фотосессии и видео.

В октябре 2019 года она сыграла главную роль в клипе на песню Александра Реввы «Она решила сдаться».

За несколько месяцев до этой съемки в Сети писали, что Наталья встречается с участником шоу «Замуж за Бузову» Александром Гриневым . Молодые люди делились совместными снимками, но романтические кадры исчезли.

Позже Наталья закрутила роман с актером Стасом Румянцевым . Роман развивался стремительно, и 6 октября 2020 года на свет появилась их дочь. Девочку назвали Евангелиной. Теперь вместе с малышкой звездная мама участвует в модельных съемках и публикует совместные фото в сети.

21-летняя девушка стала победительницей 5-го сезона шоу «Холостяк» и продолжила отношения с Ильей Глинниковым после окончания съемок. Правда, роман актера и Екатерины Никулиной продлился всего пару месяцев.

Пара дала откровенное интервью, где рассказала о расставании: «Если есть желание и цель найти любовь, то ее нужно искать не на реалити-шоу, а в реальной жизни, ведь она и так полна приключений. Шоу — это, конечно, колоссальный опыт. Но при таком пристальном внимании очень сложно построить личную жизнь, сохранить её и приумножить».

В отличие от многих других участниц проекта, эта девушка не обзавелась огромным количеством подписчиков в Instagram. За страницей Екатерины следят всего около 2500 человек. Девушка активно занимается музыкой и выпускает песни под псевдонимом MOONCAT. Также она участвует в фотосессиях и публикует откровенные кадры в Сети.

Дарья Клюкина участвовала в шоу «Холостяк» дважды. Сначала в сезоне с Ильей Глинниковым, а потом с Егором Кридом . И во второй раз целеустремленная модель победила. Во время съемок Дарья начала развивать аккаунт инфлюенсера, и в итоге стала блогершей с 2,4 миллионами фолловеровами. Девушка работает моделью, посещает светские мероприятия и ведет видеоблог. В сентябре 2019 года Дарья вышла замуж за топ-менеджера крупной организации Владимира Чопова.

Яна Рудковская и Влюбленные сначала зарегистрировали брак в одном из столичных ЗАГСов, а спустя пару недель отметили свадьбу на берегу озера Комо в Италии. Среди гостей было множество знаменитостей, в том числе ее конкурентка по шоу Виктория Короткова Дима Билан . Дарья продолжает активно развиваться в сфере блогинга и участвует во многих рекламных проектах.

Барбара Пино

Девушка стала победительницей 7-го сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. Ей удалось не только завоевать сердце Антона Криворотова, но и покорить зрителей экзотической внешностью, нежным и спокойным нравом. Однако отношения со звездным стоматологом не продлились долго. Пара рассталась спустя несколько недель после окончания проекта. Девушка подтвердила, что она и «Холостяк» расстались, а также раскрыла причину. Победительница телешоу обвинила Криворотова в изменах.

Антон Криворотов не смог «любить только одну» и не стал обещать, что это не повторится. В интервью WMJ.ru Барбара рассказала, о какой свадьбе она действительно мечтает: «Я хочу скромную и тихую свадьбу, нигде из перечисленных стран и городов. Мне бы хотелось, чтобы это было на Гавайях. Я мечтаю о платье песочного цвета, очень легком и шелковом. Простое, но при этом очень дорогое, похожее на ночную сорочку».