Как сложились судьбы победительниц шоу «Холостяк» 

Перед первым выпуском 8-го сезона телешоу с Тимати рассказываем, как сложились судьбы всех победительниц.
Олеся Ермакова — победительница самого первого сезона «Холостяка». Девушка запала в душу украинскому футболисту Евгению Левченко, и влюбленные встречались после съемок около года. Однако их чувства тоже не прошли проверку расстоянием: Евгений на тот момент жил в Голландии, а Олеся в России. Сейчас девушка активно ведет личный fashion-блоге и много путешествует.
Личная жизнь у Ермаковой тоже сложилась успешно. Она вышла замуж за давнего приятеля из Лондона, который работает в киноиндустрии. Об ее участии в шоу он в знает, но Олеся запретила мужчине смотреть программу, чтобы избежать недопонимания.
У пары родился ребенок, однако его фото и личную жизнь она держит подальше от журналистов. Триумфантка «Холостяка» также нашла свое призвание в кино и занялась визуальными эффектами в сериале Netflix «Марко Поло». Кроме того, она выступала в качестве ассистента продюсера.
Мария Дригола
Победительницу 2-го сезона шоу «Холостяк» уже немногие узнают на улице. Мария Дригола победила в борьбе за сердце экс-супруга Анны Седоковой Максима Чернявского. В финале холостяк заставил девушку понервничать, оставив на несколько минут с фразой «Прости». Правда, вернулся он с белым букетом и словами, что хочет быть вместе. После окончания проекта девушка и бизнесмен продолжили строить отношения, но в 2015 году объявили о расставании.
По словам Чернявского, им было трудно поддерживать чувства на расстоянии: бизнесмен жил в Лос-Анджелесе, а Мария в Санкт-Петербурге. Сейчас девушка продолжает жить в Северной столице. Как известно, она работает по специальности — юристом в компании отца. Холостяк позже признавался, что Маша — человек крайне непубличный и не раз просила не выкладывать фото с ней, чтобы не становиться предметом обсуждений.
В 2015 году Дарья Канануха стала победительницей 3-го сезона шоу «Холостяк». Этой красавице посчастливилось растопить сердце Тимура Батрутдинова, но построить крепкие отношения вне съемочной площадки паре не удалось. По словам Дарьи, молодые люди пытались построить отношения, но это оказалось практически нереальным из-за разных графиков.
В интервью изданию «StarHit», она призналась: «И чувства, и эмоции, и желания — все было. Многие пустили слух в Интернете, мол, они никогда не встречались и быть у них ничего не могло. У нас была история, и очень красивая. Просто не вышло».
Свою любовь девушка встретила за пределами шоу. В 2017 году она вышла замуж за юриста Михаила Желаева. Влюбленные расписались в одном из ЗАГСов Казани. Красивую свадебную церемонию влюбленные организовали чуть позже в Доминикане. Супруги заняты общим бизнесом — у них есть своя школа хороших манер, этикета и ораторского искусства.
Наталья Горожанова
31-летняя участница «Холостяка» Наталья Горожанова боролась за сердце Алексея Воробьева в четвертом сезоне проекта. Поклонники были убеждены, что эта девушка добьется расположения артиста, но в финале шоу Алексей Воробьев никого не выбрал. Наталья позиционирует себя как телеведущую, а также периодически публикует коммерческие фотосессии и видео.
В октябре 2019 года она сыграла главную роль в клипе на песню Александра Реввы «Она решила сдаться».
За несколько месяцев до этой съемки в Сети писали, что Наталья встречается с участником шоу «Замуж за Бузову» Александром Гриневым. Молодые люди делились совместными снимками, но романтические кадры исчезли.
Позже Наталья закрутила роман с актером Стасом Румянцевым. Роман развивался стремительно, и 6 октября 2020 года на свет появилась их дочь. Девочку назвали Евангелиной. Теперь вместе с малышкой звездная мама участвует в модельных съемках и публикует совместные фото в сети.
21-летняя девушка стала победительницей 5-го сезона шоу «Холостяк» и продолжила отношения с Ильей Глинниковым после окончания съемок. Правда, роман актера и Екатерины Никулиной продлился всего пару месяцев.
Пара дала откровенное интервью, где рассказала о расставании: «Если есть желание и цель найти любовь, то ее нужно искать не на реалити-шоу, а в реальной жизни, ведь она и так полна приключений. Шоу — это, конечно, колоссальный опыт. Но при таком пристальном внимании очень сложно построить личную жизнь, сохранить её и приумножить».
В отличие от многих других участниц проекта, эта девушка не обзавелась огромным количеством подписчиков в Instagram. За страницей Екатерины следят всего около 2500 человек. Девушка активно занимается музыкой и выпускает песни под псевдонимом MOONCAT. Также она участвует в фотосессиях и публикует откровенные кадры в Сети.
Дарья Клюкина участвовала в шоу «Холостяк» дважды. Сначала в сезоне с Ильей Глинниковым, а потом с Егором Кридом. И во второй раз целеустремленная модель победила. Во время съемок Дарья начала развивать аккаунт инфлюенсера, и в итоге стала блогершей с 2,4 миллионами фолловеровами. Девушка работает моделью, посещает светские мероприятия и ведет видеоблог. В сентябре 2019 года Дарья вышла замуж за топ-менеджера крупной организации Владимира Чопова.
Влюбленные сначала зарегистрировали брак в одном из столичных ЗАГСов, а спустя пару недель отметили свадьбу на берегу озера Комо в Италии. Среди гостей было множество знаменитостей, в том числе ее конкурентка по шоу Виктория Короткова, Яна Рудковская и Дима Билан. Дарья продолжает активно развиваться в сфере блогинга и участвует во многих рекламных проектах.
Барбара Пино
Девушка стала победительницей 7-го сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. Ей удалось не только завоевать сердце Антона Криворотова, но и покорить зрителей экзотической внешностью, нежным и спокойным нравом. Однако отношения со звездным стоматологом не продлились долго. Пара рассталась спустя несколько недель после окончания проекта. Девушка подтвердила, что она и «Холостяк» расстались, а также раскрыла причину. Победительница телешоу обвинила Криворотова в изменах.
Антон Криворотов не смог «любить только одну» и не стал обещать, что это не повторится. В интервью WMJ.ru Барбара рассказала, о какой свадьбе она действительно мечтает: «Я хочу скромную и тихую свадьбу, нигде из перечисленных стран и городов. Мне бы хотелось, чтобы это было на Гавайях. Я мечтаю о платье песочного цвета, очень легком и шелковом. Простое, но при этом очень дорогое, похожее на ночную сорочку».