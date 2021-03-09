8 марта стало известно, что на международный конкурс "Евровидение" в 2021 году от России поедет певица Манижа. Ее выбрали путем зрительского голосования на Первом канале. Манижа исполнит в Роттердаме песню на русском языке "Русская женщина". "Рамблер" рассказывает, что известно о певице.

"Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей", — сказала исполнительница о выступлении на конкурсе.

Манижа родилась в Душанбе и поет с детства. С 12 лет она участвовала в музыкальных конкурсах, а уже в 14 записала первую песню. Однако популярность девушка приобрела в 2013 году, когда начала делиться своими каверами в Instagram. Она выкладывала короткие ролики, где перепевала известные песни мировых звезд. Ее творчество начало развиваться, а подписчики росли.

С тех пор Манижа успела выпустить три альбома и записать множество новых песен, но ее любят не только за музыку. Девушка активно ведет социальную жизнь: регулярно выступает в поддержку благотворительных фондов и в 2020 году была назначена первым послом доброй воли ООН по делам беженцев.

В 2019 году певица запустила целую социальную кампанию на тему домашнего насилия. Она выпустила клип на песню "Мама" и разработала приложение SilSila, которое помогает жертвам домашнего насилия с помощью тревожной кнопки и адресов ближайших кризисных центров.