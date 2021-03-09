Названы гонорары звезд за скандальные ток-шоу 

Телезрителям давно известно, что большинство скандалов в популярных ток-шоу — это выдумка продюсеров, которые привлекают внимание громкими именами. Однако мало кто знает, сколько платят звездам за участие в подобном «непотребстве».

Наташа Королева, В последнее время на отечественном ТВ стало все больше ток-шоу с участием популярных звезд шоу-бизнеса. Такое совпадение неслучайно. Дело в том, что во время пандемии коронавируса у многих звезд упали доходы, поэтому они решили найти дополнительный заработок. Как раз на такой случай существуют телевизионные проекты, в которых звездам платят огромные деньги за выдуманные скандалы. Так, недавно стало известно, сколько могли получить Любовь Успенская Александр Серов и многие другие знаменитости.

Авторы Telegram-канала «Курятник» опубликовали информацию, согласно которой певице Любови Успенской за публичный скандал со своей дочерью заплатили 5 млн рублей. Придуманная история с любовницей, Тарзаном и Наташей Королевой обошлась продюсерам в 2 млн рублей.