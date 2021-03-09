Названы гонорары звезд за скандальные ток-шоу 

Телезрителям давно известно, что большинство скандалов в популярных ток-шоу — это выдумка продюсеров, которые привлекают внимание громкими именами. Однако мало кто знает, сколько платят звездам за участие в подобном «непотребстве».
В последнее время на отечественном ТВ стало все больше ток-шоу с участием популярных звезд шоу-бизнеса. Такое совпадение неслучайно. Дело в том, что во время пандемии коронавируса у многих звезд упали доходы, поэтому они решили найти дополнительный заработок. Как раз на такой случай существуют телевизионные проекты, в которых звездам платят огромные деньги за выдуманные скандалы. Так, недавно стало известно, сколько могли получить Любовь Успенская, Наташа Королева, Александр Серов и многие другие знаменитости.
Авторы Telegram-канала «Курятник» опубликовали информацию, согласно которой певице Любови Успенской за публичный скандал со своей дочерью заплатили 5 млн рублей. Придуманная история с любовницей, Тарзаном и Наташей Королевой обошлась продюсерам в 2 млн рублей.
Певец Александр Серов получил 3 млн рублей за сфабрикованную историю про его отношения с Дарьей Друзяк, ее беременностью, похищением и избиением. Екатерина Диденко заработала 1,4 млн рублей, рассказав все подробности трагической смерти своего супруга. Дана Борисова в эфире федерального канала решила рассказать о своей наркотической зависимости за 1 млн рублей. Много лет назад Диана Шурыгина за свое первое появление в «Пусть говорят» получила 10 тыс. рублей, а когда история раскрутилась, то ей стали платить по 500 тыс. рублей за каждый выпуск с ее участием.