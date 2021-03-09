Почему Манижа раздражает некоторых россиян

Россияне выбрали российско-таджикскую певицу Манижу Сангин (Manizha) в качестве участницы международного вокального состязания «Евровидение». Она выступит на конкурсе с композицией Russian Woman («Русская женщина»).

Решение вызвало бурю негодования: в Instagram Манижи появились многочисленные комментарии с требованиями отказаться от выступления на конкурсе, российские интернет-пользователи массово обругали песню исполнительницы, пообещали, что она не пройдет дальше полуфинала «Евровидения», а также выразили возмущение тем, что страну на музыкальном соревновании будет представлять уроженка Таджикистана.

На певицу посыпались угрозы и оскорбления, выбор россиян также раскритиковали некоторые СМИ и даже политики. За что возненавидели Манижу — в материале «Ленты.ру»

Национальный отбор участника «Евровидения» — первый за девять лет — состоялся на Первом канале вечером 8 марта. С Манижей соревновались группа Therr Maitz и дуэт «2Маши», при этом 29-летняя Сангин единственная из претендентов выступила с песней на русском языке. По итогам голосования артистка получила 39,7 процента голосов, оторвавшись от «2Маши» всего на четыре процента. Коллектив Therr Maitz набрал 24,6 процента голосов, общую сумму которых Первый канал не раскрыл.

После объявления победительницы нацотбора в Instagram -аккаунте Первого канала поднялась волна негодования: под постом о том, что Манижа представит Россию на «Евровидении-2021», интернет-пользователи принялись обвинять организаторов конкурса в продажности, утверждая, что результаты голосования были куплены.

Первый канал профи в голосовании зрителей🔥 можно спросить у Алсу😂😂😂😂 и ее дочки

Комментарий под постом Первого канала в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены)

Критики посчитали, что их сограждане попросту не могли выбрать в качестве представителя России уроженку Таджикистана с «тупой» песней, которую также окрестили «каким-то стремным полурэпом». Пользователи предрекли стране провал на конкурсе, предположив, что Манижа не попадет в финал «Евровидения». Некоторые призвали канал в дальнейшем отказаться от проведения национальных отборов, а также потребовали, чтобы на «Евровидение-2021» отправили группу Little Big, несмотря на то что та отказалась принимать участие в национальном отборе, чтобы дать дорогу новым исполнителям.

Еще больше хейтеров собралось в Instagram -аккаунте самой Манижи, где от артистки массово потребовали отказаться от участия в «Евровидении». Там ее в основном ругали и оскорбляли за национальность, внешний вид и содержание песни — текст «Русской женщины» назвали «унизительным» и «оскорбительным» «издевательством над женщинами России», а саму исполнительницу — русофобкой и «дворничихой с полотенцем на голове», которая «выставляет русских посмешищем». «Нерусская женщина представляет Россию, еще и с таким названием песни», — возмутился один из комментаторов.

Песня ужасная, меня, как Русскую Женщину, оскорбляет эта песня и ее представление на международном конкурсе. Эту песню я не выбирала и миллионы других Русских Женщин тоже!

Комментарий под постом Манижи в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены)

Оба поста суммарно собрали уже более десятка тысяч комментариев, большинство из которых — негативные, и их количество продолжает расти. Многие хейтеры также отметились в комментариях к новостным заметкам статьям федеральных СМИ о том, что Манижа отправится на «Евровидение».

Чуть меньшая волна негодования по поводу выбора россиян поднялась в Twitter (возможно, сказалось замедление работы соцсети Роскомнадзором ). Там, к примеру, заявили , что Манижа по национальности — еврейка, и раскритиковали ее за борьбу за права мигрантов. Однако куда больше в соцсети появилось твитов в поддержку артистки, а также шуток по поводу того, что россияне на самом деле должны были отправить на «Евровидение» Феликса Дзержинского или Александра Невского

На сайте Change.org появились сразу несколько петиций с требованием запретить Маниже представлять Россию на «Евровидении». Впрочем, подписей под этими обращениями набралось немного. Под последним Instagram -постом артистки, в котором она радуется победе в национальном отборе, большинство комментариев оказались положительными: многие подписчики пожелали ей удачи на международном конкурсе и выразили слова поддержки. 10 марта клип на песню Манижи появился на официальном YouTube-канале «Евровидения», подписчики которого — как русскоязычные, так и представители других стран — расхвалили композицию и ее исполнение.

За Манижу также вступились в таджикской диаспоре — как заявил изданию «Подъем» бывший председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов , артистка, выросшая в Москве, имеет полное право называть себя россиянкой. Он отметил, что родители Манижи — «чисто советские люди».

Сейчас у таджиков имидж такой, что кто-то ехидничает, издевается. Может, зависть у людей, что вот таджичка — и смогла выиграть такой конкурс. Как говорится, собака лает — караван идет

Абдулло Давлатов бывший председатель Союза таджикистанцев России

Если интернет-хейтеры в соцсетях в основном фокусировались на национальности Манижи и на содержании ее конкурсной песни, то некоторые СМИ, выпустившие критикующие выбор россиян статьи, сосредоточились уже на активизме и взглядах артистки. « Комсомольская правда » обнародовала материал , в котором в выборе Манижи обнаружили «ЛГБТ-повесточку, которую пытаются протащить». Информационное агентство Eurasia Daily выпустило текст с коллажем, на котором Манижа предстает с подписью « Константин Эрнст и Первый канал представляют: «Зулейха едет на Евровидение»». В статье певицу называют «продуктом европейского леволиберального влияния», ее номер — «диверсией против России», и призывают провести служебную проверку Первого канала. Газета «Взгляд» обратила внимание на борьбу певицы с домашним насилием в отношении женщин, указав, что Манижу используют «для формирования общественного мнения».

Участие Манижи в «Евровидении» также раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский , которого возмутила фраза из песни артистки: «Сын без отца, дочь без отца». «Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России», — заявил политик. Не понравился выбор зрителей Первого канала и певцу Юрию Лозе, посчитавшему , что на конкурс «в очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо».

Композиция Russian Woman посвящена, как можно догадаться из названия, судьбе женщины в России. Один из куплетов, например, звучит, словно причитания родственников в адрес незамужней и бездетной лирической героини — будто бы по мотивам классического выражения «часики-то тикают».

Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче! Росла без отца, делай то, что не хочешь

песня Russian Woman

Песня оказалась крайне богата на виды вокала: в ней присутствует бридж с мотивами русских народных песен («Все по кругу борются, да не молятся. // Сын без отца, дочь без отца, // Но сломанной family не сломать меня!»), а также припев на английском языке, в котором прославляется сила русской женщины. Часть композиции Манижа исполняет речитативом, пару строчек и вовсе не поет, а проговаривает («Теперь зарубите себе на носу: // Я вас не виню, а себя я чертовски люблю!»), а еще одну произносит с шутливым акцентом («Эй, русский женщин, давай, голосуй за меня!»). Песня длится чуть дольше трех минут.

Композиция на русском языке прозвучит на «Евровидении» впервые за 12 лет — последней участницей конкурса, спевшей на русском (а также на украинском) стала заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько . Она выступила на вокальном состязании в 2009 году с песней «Мамо». В 2012 году музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» исполнил на «Евровидении» композицию на удмуртском и английском языках Party for Everybody, заняв второе место.

Сама Манижа заявила, что Russian Woman — песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Свое желание выступить на «Евровидении» артистка объяснила тем, что хочет поговорить с миром о том, что для нее действительно важно.

Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я Манижа

Манижа Сангин родилась в 1991 в Душанбе, Таджикистан. Ее семья переехала в Россию, когда ей было два с половиной года, — из-за гражданской войны, разгоревшейся на родине. Она начала петь еще в возрасте 15 лет под псевдонимом РуКола. Это был продюсерский проект, в котором Манижа проработала до 17 лет, после чего решила заниматься музыкальной карьерой самостоятельно (помогала певице в этом ее мать, ставшая ее продюсером). В дискографии Манижи два студийных альбома, Manuscript (2017 год) и ЯIAM (2018-й), а также вышедшая в 2019-м мини-пластинка Womanizha. В 2020-м она стала исполнительницей русской версии песни Loyal Brave True («На путь воина встаю») для диснеевского фильма «Мулан»

Артистка также известна активистской общественной деятельностью — в 2019 году она запустила приложение Silsila для жертв домашнего насилия, выпустила клип «Мама» о тирании в семье. Помимо этого, Манижа высказывалась в защиту сестер Хачатурян и поддерживала ЛГБТ-сообщество, а в декабре 2020-го певицу назначили Послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Также она является амбассадором фонда «Подари жизнь».

Не было, наверное, еще ни одного «Евровидения», на котором россияне единодушно поддержали бы представителя своей страны — что вполне естественно, поскольку музыкальные вкусы у всех разные, и даже Little Big в свое время получили немало критики; та, впрочем, звучала громко лишь до тех пор, пока клип на песню Uno не побил все рекорды международного конкурса. Поток хейта в адрес Манижи, однако, от этой истории отличен — он, очевидно, вышел более массовым, а еще куда больше говорит о самих критикующих, нежели о певице или ее творчестве. При этом вполне поддается логическому объяснению и резкая реакция зрителей федеральных каналов, которая едва ли идет вразрез с основной риторикой, которую эти же каналы ежедневно используют уже годами.

Есть у этой истории и приятная сторона — как ни крути, Манижу с ее феминистской песней выбрали (пусть и из совсем небольшого числа претендентов) сами россияне — да еще и в Международный женский день. Благодаря им на крупном европейском конкурсе страну представит артистка, выступающая за ценности, которые почему-то до сих пор многие называют западными. И пускай хоть за рубежом образ России будет инклюзивным — лучше уж там, чем вообще нигде.