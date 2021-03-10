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«Шоу „Маска“ рассчитано на идиотов»: Садальский заподозрил Пригожина в обмане 

Экспресс газета 2 часа назад
«Шоу „Маска“ рассчитано на идиотов»
Фото: Экспресс газета
Недавно на НТВ стартовал второй сезон музыкального шоу «Маска». Суть передачи в том, что члены жюри должны угадать, кто поет на сцене, находясь при этом в объемной маске. Подчас исполнителем оказывается совершенно не тот человек, о котором думали судьи.
Например, не так давно стало совершенной сенсацией то, что под маской Ананаса был известный продюсер Иосиф Пригожин. Его не узнала даже находившаяся в жюри супруга, популярная певица Валерия. Когда он снял маску, артистка буквально закричала от удивления.
Впоследствии Иосиф Пригожин рассказал в интервью, что согласился на участие в шоу и старательно скрывал все от Валерии и близких, но тут как назло заболел коронавирусом. Едва медики его поставили на ноги, как Пригожин стал посещать репетиции. При этом Валерии говорил, что уезжает на физиотерапию.
Пригожин был уверен: если бы жена знала, чем он занимается на самом деле, никогда бы его не пустила. Участие в передаче далось ему нелегко. Не до конца оправившись от тяжелого недуга, в маске, под светом софитов продюсер чуть ли не терял сознание. Однако ему очень хотелось поучаствовать, поэтому он пересилил себя.
Вот только актер Станислав Садальский усомнился в том, что Иосиф Пригожин действительно пел в шоу. На своей официальной страничке в социальной сети «Инстаграм» он опубликовал скриншоты выступлений Ананаса — с маской и без. На них хорошо видно, что фигуры у одного персонажа разные.

«Шоу «Маска» рассчитано на идиотов… Для наивных поклонников этого бездарного шоу — сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не… В общем, противное обычное телевизионное вранье»,

— отметил Станислав Садальский.
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Комментарии 1
ТВ , Маска , Станислав Садальский , Иосиф Пригожин , Валерия , НТВ
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