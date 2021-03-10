Садальский усомнился в том, что Пригожин пел в «Маске»

Суть программы заключается в том, что члены жюри должны угадать, кто поет на сцене, находясь при этом в объемной маске.

Не так давно в шоу принял участие Пригожин. Продюсер был облачен в маску ананаса, и даже его жена Валерия, находившаяся в жюри, не узнала супруга на сцене. Когда Иосиф снял маску, певица закричала от удивления.

Позже Пригожин рассказал, что старательно скрывал от жены свое участие в шоу. Оправившись от коронавируса, продюсер немедленно приступил к съемкам. Тем временем Валерия была уверена, что муж уезжает на физиотерапию.

В то время как большинство зрителей были поражены выступлением Пригожина, актер Станислав Садальский усомнился в том, что на сцене действительно был продюсер. На своей странице в Instagram артист опубликовал скриншоты выступлений Ананаса — с маской и без. На кадрах хорошо видно, что фигуры у одного персонажа разные.

"Шоу «Маска» рассчитано на идиотов… Для наивных поклонников этого бездарного шоу — сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не… В общем, противное обычное телевизионное вранье",

— резко высказался Садальский.