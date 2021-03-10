Одной из участниц российской программы «Ты — топ-модель» на телеканале ТНТ станет трансгендерная манекенщица. Об этом стало известно изданию Peopletalk.

Как заявила Ника Крауш, известная как первая модель-трансгендер в стране, на протяжении десяти лет она не снималась ни в одном шоу на телевидении и ждала именно этого проекта. Девушка считает, что победа в конкурсе будет за ней, поскольку она имеет «все, чтобы стать топ-моделью».

«Красота не имеет гендера, размера, цвета волос или кожи», — рассуждала Крауш и добавила, что все члены жюри на кастинге одобрили ее кандидатуру.

По информации издания, в школе девушка постоянно сталкивалась с травлей одноклассников и пыталась совершить самоубийство. Свой трансгендерный переход она начала в подростковом возрасте при поддержке родителей. В настоящий момент Ника Крауш является рекордсменкой по количеству дефиле на Неделе моды в Москве — она выходила на подиум 19 раз — и мечтает попасть на обложку журнала Vogue.

Всего для участия в проекте «Ты — топ-модель» было выбрано 70 девушек из разных городов России. Главный приз, который достанется победительнице состязания, — три миллиона рублей и контракт с модным брендом Philipp Plein.