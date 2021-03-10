Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Участницей российского шоу «Ты — топ-модель» станет трансгендер 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Участницей российского шоу «Ты — топ-модель» станет трансгендер
Фото: @nkraush
Одной из участниц российской программы «Ты — топ-модель» на телеканале ТНТ станет трансгендерная манекенщица. Об этом стало известно изданию Peopletalk.
Как заявила Ника Крауш, известная как первая модель-трансгендер в стране, на протяжении десяти лет она не снималась ни в одном шоу на телевидении и ждала именно этого проекта. Девушка считает, что победа в конкурсе будет за ней, поскольку она имеет «все, чтобы стать топ-моделью».

«Красота не имеет гендера, размера, цвета волос или кожи», — рассуждала Крауш и добавила, что все члены жюри на кастинге одобрили ее кандидатуру.

По информации издания, в школе девушка постоянно сталкивалась с травлей одноклассников и пыталась совершить самоубийство. Свой трансгендерный переход она начала в подростковом возрасте при поддержке родителей. В настоящий момент Ника Крауш является рекордсменкой по количеству дефиле на Неделе моды в Москве — она выходила на подиум 19 раз — и мечтает попасть на обложку журнала Vogue.
Всего для участия в проекте «Ты — топ-модель» было выбрано 70 девушек из разных городов России. Главный приз, который достанется победительнице состязания, — три миллиона рублей и контракт с модным брендом Philipp Plein.
В феврале сообщалось, что на роль эксперта программы приглашен немецкий модельер Филипп Плейн, а ее ведущей будет фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Шоу выйдет на экраны 21 марта.
Видео дня. Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
Последние новости
Что известно о замедлении работы Twitter в России Что известно о замедлении работы Twitter в России Появились детали дела о «сливе» полицейским данных для расследования Навального Появились детали дела о «сливе» полицейским данных для расследования Навального Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается» Песков прокомментировал данные о сбоях фразой «у нас все открывается»
Комментарии
ТВ , Анастасия Решетова , Филипп Плейн , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов, которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
03:00
Где сейчас знаменитые участники «Фабрики звезд»
ТВ
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
10:13
Хорошие сериалы, которые уже вышли в этом году
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение