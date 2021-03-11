Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Фото: Lenta.ru
Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина стали главными лицами нового проекта «ББ шоу», которое будет транслироваться на телеканале ТНТ. О начале съемок сообщает Vokrug.tv.
По данным издания, «ББ шоу» — перезапуск программы «Бородина против Бузовой», последний выпуск которой выйдет в эфир 12 марта. Продюсеры посчитали, что предыдущий проект «поднадоел зрителям», поэтому потребовали полностью изменить оригинальный формат.
Представители нового шоу отметили, что решили отказаться от скандальности, поэтому на съемках больше не будет криков, ругани и драк. Вместо этого ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.
О подготовке нового шоу стало известно в начале марта. Тогда журналисты писали, что передача, куда Бузову и Бородину пригласят в качестве ведущих, будет посвящена мистике. Однако на тот момент идея и концепция проекта находились в разработке.
18 декабря 2020 года ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2», где Бузова и Бородина были ведущими. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.
Авторы «Дома-2» обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. В феврале участников заставили выселиться с площадки.
Видео дня. Как изменились актеры фильма "Такси" спустя 23 года
Последние новости
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать» Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Комментарии
ТВ , Ксения Бородина , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
03:32
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
Актеры
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
03:13
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
ТВ
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов», которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов», которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение