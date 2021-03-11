Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу 

Телеведущие Ольга Бузова Ксения Бородина стали главными лицами нового проекта «ББ шоу», которое будет транслироваться на телеканале ТНТ. О начале съемок сообщает Vokrug.tv.

По данным издания, «ББ шоу» — перезапуск программы «Бородина против Бузовой», последний выпуск которой выйдет в эфир 12 марта. Продюсеры посчитали, что предыдущий проект «поднадоел зрителям», поэтому потребовали полностью изменить оригинальный формат.

Представители нового шоу отметили, что решили отказаться от скандальности, поэтому на съемках больше не будет криков, ругани и драк. Вместо этого ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.

О подготовке нового шоу стало известно в начале марта. Тогда журналисты писали, что передача, куда Бузову и Бородину пригласят в качестве ведущих, будет посвящена мистике. Однако на тот момент идея и концепция проекта находились в разработке.

18 декабря 2020 года ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2», где Бузова и Бородина были ведущими. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.