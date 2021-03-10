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Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении» 

Диана Товсепова 3 часа назад
В YouTube появилось официальное видео номера певицы Манижи, которая выступит на песенном конкурсе "Евровидение" от России.
Манижа заявила, что это «песня о самых красивых и невероятных женщинах России», которые «никогда не боялись противостоять стереотипам и брать ответственность на себя». Сейчас ее команда активно готовит сам номер для выступления.
Манижа сначала выступит в первом полуфинале «Евровидение-2021», который состоится 18 мая 2021 года. А финал конкурса пройдет 22 мая 2021 года.
Напомним, что в этом году номинанта от России выбирали путем зрительского голосования. Манижа обошла всех, набрав 39,7% зрительских голосов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Иосиф Пригожин оценил певицу, которая будет представлять Россию на международной арене.
ТВ , Видео , Иосиф Пригожин
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