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Светлана Лобода запретила дочери участвовать в шоу «Голос. Дети» 

Диана Товсепова 2 часа назад
Лобода запретила дочери участвовать в шоу «Голос. Дети»
Фото: Кадр из шоу "Голос. Дети"
Певица Светлана Лобода является одним из наставников в шоу "Голос. Дети". Два года назад, в шестом сезоне шоу, выиграла дочь певицы Алсу Микелла. Однако позже выяснилось, что голосование было нечестным, и девочку лишили звания победительницы. Скандала было не избежать, а наставников и организаторов проекта обвинили в предвзятом отношении. Тогда Лобода покинула шоу и заявила, что возвращаться больше не собирается.
Но спустя два года Светлана вновь оказалась в кресле жюри на "Голос. Дети". Она объяснила, что согласилась из-за из-за обращений юных исполнителей и их родителей.
Однако своей 9-летней дочери Еве, которая тоже занимается пением, Лобода участвовать в конкурсе категорически запретила.

"Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду", — объяснила певица в интервью изданию Wday.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Агутин поссорился с Градским на "Голосе".
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ТВ , Крид , Светлана Лобода
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