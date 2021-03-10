Лобода запретила дочери участвовать в шоу «Голос. Дети»

Певица Светлана Лобода является одним из наставников в шоу "Голос. Дети". Два года назад, в шестом сезоне шоу, выиграла дочь певицы Алсу Микелла. Однако позже выяснилось, что голосование было нечестным, и девочку лишили звания победительницы. Скандала было не избежать, а наставников и организаторов проекта обвинили в предвзятом отношении. Тогда Лобода покинула шоу и заявила, что возвращаться больше не собирается.
Но спустя два года Светлана вновь оказалась в кресле жюри на "Голос. Дети". Она объяснила, что согласилась из-за из-за обращений юных исполнителей и их родителей.
Однако своей 9-летней дочери Еве, которая тоже занимается пением, Лобода участвовать в конкурсе категорически запретила.
"Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду", — объяснила певица в интервью изданию Wday.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Агутин поссорился с Градским на "Голосе".