Лобода запретила дочери участвовать в шоу «Голос. Дети»

Певица Светлана Лобода является одним из наставников в шоу "Голос. Дети". Два года назад, в шестом сезоне шоу, выиграла дочь певицы Алсу Микелла. Однако позже выяснилось, что голосование было нечестным, и девочку лишили звания победительницы. Скандала было не избежать, а наставников и организаторов проекта обвинили в предвзятом отношении. Тогда Лобода покинула шоу и заявила, что возвращаться больше не собирается.

Но спустя два года Светлана вновь оказалась в кресле жюри на "Голос. Дети". Она объяснила, что согласилась из-за из-за обращений юных исполнителей и их родителей.

Однако своей 9-летней дочери Еве, которая тоже занимается пением, Лобода участвовать в конкурсе категорически запретила.