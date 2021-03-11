Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу

Даня Виттиг
50 минут назад
Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина стали главными лицами нового проекта «ББ шоу», которое будет транслироваться на телеканале ТНТ. Об этом сообщает Vokrug.tv.
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Фото: @borodylia@borodylia
По данным издания, «ББ шоу» — перезапуск программы «Бородина против Бузовой». Продюсеры посчитали, что предыдущий проект «надоел зрителям» и решили изменить формат.
Теперь на съемках больше не будет криков, ругани и драк. Вместо этого ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.
Изначально сообщалось, что шоу будет о мистике, но данные об этом не подтвердились.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дом-2 объявил новый кастинг.
ТВ,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители