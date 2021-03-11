Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу

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По данным издания, «ББ шоу» — перезапуск программы «Бородина против Бузовой». Продюсеры посчитали, что предыдущий проект «надоел зрителям» и решили изменить формат.

Теперь на съемках больше не будет криков, ругани и драк. Вместо этого ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.