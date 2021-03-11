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Где сейчас первая ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева

Полина Алферова
5 часов назад
Жанна Бадоева стала широко известна после выхода в 2011 году передачи о путешествиях "Орел и решка". Вместе со своим бывшим супругом кинорежиссером Аланом Бадоевым они стали первыми ведущими программы. Через год Жанна покинула проект, но ее начали приглашать в другие передачи на "Пятнице".
Жанна Бадоева стала широко известна после выхода в 2011 году передачи о путешествиях "Орел и решка".
1/8 Жанна Бадоева стала широко известна после выхода в 2011 году передачи о путешествиях "Орел и решка".
Фото: @zhanna_badoeva
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Вместе со своим бывшим супругом кинорежиссером Аланом Бадоевым они стали первыми ведущими программы.
2/8 Вместе со своим бывшим супругом кинорежиссером Аланом Бадоевым они стали первыми ведущими программы.
Фото: @zhanna_badoeva
Через год Жанна покинула проект, но ее начали приглашать в другие передачи на "Пятнице".
3/8 Через год Жанна покинула проект, но ее начали приглашать в другие передачи на "Пятнице".
Фото: @zhanna_badoeva
Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги".
4/8 Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги".
Фото: @zhanna_badoeva
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В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.
5/8 В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.
Фото: @zhanna_badoeva
Сейчас Жанне Бадоевой 44 года.
6/8 Сейчас Жанне Бадоевой 44 года.
Фото: @zhanna_badoeva
Она продолжает путешествовать и работать ведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу с ней "Жизнь других".
7/8 Она продолжает путешествовать и работать ведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу с ней "Жизнь других".
Фото: @zhanna_badoeva
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Вместе с третьим супругом бизнесменом Василием Мельничиным и детьми она переехала в Италию.
8/8 Вместе с третьим супругом бизнесменом Василием Мельничиным и детьми она переехала в Италию.
Фото: @zhanna_badoeva
Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги". В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.
Сейчас Жанне Бадоевой 44 года. Вместе с третьим супругом бизнесменом Василием Мельничиным и детьми она переехала в Италию. Бадоева продолжает путешествовать и работать телеведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу "Жизнь других", в котором она рассказывает, как живут люди в других странах.
"Рамблер" собрал галерею фото первой ведущей "Орла и решки".
ТВ,Фото,Жанна Бадоева,
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