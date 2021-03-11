Где сейчас первая ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева

Жанна Бадоева стала широко известна после выхода в 2011 году передачи о путешествиях "Орел и решка". Вместе со своим бывшим супругом кинорежиссером Аланом Бадоевым они стали первыми ведущими программы. Через год Жанна покинула проект, но ее начали приглашать в другие передачи на "Пятнице".
Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги". В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.
Сейчас Жанне Бадоевой 44 года. Вместе с третьим супругом бизнесменом Василием Мельничиным и детьми она переехала в Италию. Бадоева продолжает путешествовать и работать телеведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу "Жизнь других", в котором она рассказывает, как живут люди в других странах.
"Рамблер" собрал галерею фото первой ведущей "Орла и решки".