Где сейчас первая ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева

Она продолжает путешествовать и работать ведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу с ней "Жизнь других".

В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.

Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги".

Через год Жанна покинула проект, но ее начали приглашать в другие передачи на "Пятнице".

Так, в 2015 году она вела "Битву салонов", "#ЖаннаПожени", а в 2017 — "ЖаннаПомоги". В это же время телеведущая занималась созданием обуви. Вместе с итальянским дизайнером Эрнесто Эспозито она представила свою дебютную коллекцию.

Сейчас Жанне Бадоевой 44 года. Вместе с третьим супругом бизнесменом Василием Мельничиным и детьми она переехала в Италию. Бадоева продолжает путешествовать и работать телеведущей. С 2019 года на Первом канале выходит тревел-шоу "Жизнь других", в котором она рассказывает, как живут люди в других странах.