Звезда «Дома-2» рассказал о будущем телепроекта 

Бывший участник телепроекта «Дом-2», Рустам Солнцев , рассказал о будущем проекта и о том, что происходит на площадке сейчас. Этим он поделился в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Солнцев отметил, что несмотря на закрытие проекта, на поляне продолжают находиться 12 участников. Однако он не понимает, для чего их там держат при отключенных микрофонах и камерах.

«"Дом-3" может быть как в пику того, что было. Это не может быть повтором»,

— добавил Солнцев.

Он также поделился, что проект уже давно потерял свою концепцию и уже несколько лет имеет низкие рейтинги. И убежден, что программа уже не сможет набирать просмотры даже при смене формата.