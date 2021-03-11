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Звезда «Дома-2» рассказал о будущем телепроекта 

Мария Грибова 4 часа назад
Звезда «Дома-2» рассказал о будущем телепроекта
Фото: Кадр из шоу «Дом-2»
Бывший участник телепроекта «Дом-2», Рустам Солнцев, рассказал о будущем проекта и о том, что происходит на площадке сейчас. Этим он поделился в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
Солнцев отметил, что несмотря на закрытие проекта, на поляне продолжают находиться 12 участников. Однако он не понимает, для чего их там держат при отключенных микрофонах и камерах.

«"Дом-3" может быть как в пику того, что было. Это не может быть повтором»,

— добавил Солнцев.
Он также поделился, что проект уже давно потерял свою концепцию и уже несколько лет имеет низкие рейтинги. И убежден, что программа уже не сможет набирать просмотры даже при смене формата.
Ранее «Рамблер» писало том, что Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу.
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