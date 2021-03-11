Ролик Manizha набрал миллион просмотров за сутки 

Видео с выступлением певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки. Об этом свидетельствуют данные YouTube-канала.

Manizha была отобрана для выступления на конкурсе благодаря зрительскому голосованию на Первом канале. В числе претендентов от России также были Антон Беляев с проектом Therr Maitz и группа 2Маши.

На данный момент ролик на YouTube-канале конкурса набрал также 52 тысячи лайков и 24 дизлайков. В комментариях по большей части выступление раскритиковали русскоязычные пользователи, а вот иностранцы оценили композицию артистки.