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Ролик Manizha набрал миллион просмотров за сутки 

Мария Грибова 4 часа назад
Видео с выступлением певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки. Об этом свидетельствуют данные YouTube-канала.
Manizha была отобрана для выступления на конкурсе благодаря зрительскому голосованию на Первом канале. В числе претендентов от России также были Антон Беляев с проектом Therr Maitz и группа 2Маши.
На данный момент ролик на YouTube-канале конкурса набрал также 52 тысячи лайков и 24 дизлайков. В комментариях по большей части выступление раскритиковали русскоязычные пользователи, а вот иностранцы оценили композицию артистки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно, когда выйдет последний фильм с Джонни Деппом.
ТВ , Видео , Джонни Депп , Антон Беляев
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