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Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире

Мария Грибова
2 часа назад
Огромный экран упал на ведущего колумбийского спортивного телеканала ESPN во время прямого эфира. Об этом сообщают «Дни.ру».
На ролике можно увидеть, как огромный экран упал на телеведущего и журналиста Карлоса Ордуса, в результате чего его придавило к столу. Мужчине удалось отделаться лишь синяками.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ролик Manizha набрал миллион просмотров за сутки.
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