Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире

Огромный экран упал на ведущего колумбийского спортивного телеканала ESPN во время прямого эфира. Об этом сообщают «Дни.ру».

На ролике можно увидеть, как огромный экран упал на телеведущего и журналиста Карлоса Ордуса, в результате чего его придавило к столу. Мужчине удалось отделаться лишь синяками.