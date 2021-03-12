В передаче «Квартирный вопрос» появится новый ведущий

В популярной российской программе «Квартирный вопрос» на канале НТВ появится новый ведущий. Как сообщает «Телепрограмма», им стал Илья Западенец, работавший редактором на федеральных каналах. Первый выпуск с его участием выйдет 13 марта.

В дебютном эфире Западенец вместе с дизайнерами будет следить за работой над ремонтом в гостиной. Согласно проекту, внутри нее будет создана спальня в форме куба.

По словам нового ведущего, он привнесет что-то от себя в передачу, но в целом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми.

«Главное останется неизменным: мы продолжим радовать героев новыми интерьерами, а зрителей — реакциями!»

— подчеркнул он.