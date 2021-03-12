Религия и книги: чем занимается ведущий «Умники и умницы»

С 1992 года Юрий Вяземский известен тем, что ведет интеллектуальную передачу "Умники и умницы". Однако о других сферах его жизни известно мало. "Рамблер" рассказывает, чем еще занимается автор и бессменный ведущий популярной телеолимпиады.

В Москву будущий телеведущий переехал в 9 лет. Он учился в спецшколе с углубленным изучением иностранных языков, а потом поступил в МГИМО на факультет международной журналистики. Вяземский владеет пятью языками: английским, французским, шведским, немецким и испанским.

После выпуска из университета Вяземский работал в журнале "Международная жизнь". Он даже поступил в Щукинское театральное училище на спор, но спустя полгода отчислился.

В 80-х годах Вяземский начал заниматься художественной литературой. Он выпустил свою первую книгу "Шут" с рассказами и повестями. Однако позже он сосредоточился на философских и научных публикациях.

В начале 90-х Вяземский начал работать на ОРТ, где и придумал передачу "Умники и умницы". В рамках интеллектуальной программы школьники соревнуются за возможность поступить в МГИМО на бюджет. Ежегодно в программе получается семь победителей, которые становятся студентами. Вяземский говорил, что придумал программу для своего развлечения, а вместе с этим у него получилось заниматься просветительской деятельностью. Программа трижды завоевывала "ТЭФИ".

Помимо всего прочего, Вяземский заведует кафедрой мировой литературы МГИМО. Он работает в ВУЗе до сих пор и читает лекции студентам. Помимо преподавательской деятельности он продолжает писать книги и издает сборники по мотивам своей программы.