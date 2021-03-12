В передаче «Квартирный вопрос» появится новый ведущий 

В популярной российской программе «Квартирный вопрос» на канале НТВ появится новый ведущий.

Им станет Илья Западенец, который до этого работал редактором на федеральных каналах. Первый выпуск с его участием выйдет 13 марта.

В дебютном эфире Западенец вместе с дизайнерами будет следить за работой над ремонтом в гостиной. Согласно проекту, внутри нее будет создана спальня в форме куба.

Сам ведущий планирует привнести в передачу что-то новое, при этом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми.

«Главное останется неизменным: мы продолжим радовать героев новыми интерьерами, а зрителей — реакциями!»

Западенец пояснил, что в выпусках будет стараться вычислить у участников их самые тайные желания, а у дизайнеров — самые полезные лайфхаки.