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В передаче «Квартирный вопрос» появится новый ведущий 

Даня Виттиг 1 час назад
В передаче «Квартирный вопрос» появится новый ведущий
Фото: @zapadenets
В популярной российской программе «Квартирный вопрос» на канале НТВ появится новый ведущий.
Им станет Илья Западенец, который до этого работал редактором на федеральных каналах. Первый выпуск с его участием выйдет 13 марта.
В дебютном эфире Западенец вместе с дизайнерами будет следить за работой над ремонтом в гостиной. Согласно проекту, внутри нее будет создана спальня в форме куба.
Сам ведущий планирует привнести в передачу что-то новое, при этом традиции «Квартирного вопроса» останутся нетронутыми.

«Главное останется неизменным: мы продолжим радовать героев новыми интерьерами, а зрителей — реакциями!»

Западенец пояснил, что в выпусках будет стараться вычислить у участников их самые тайные желания, а у дизайнеров — самые полезные лайфхаки.
Постоянные ведущие программы о ремонте, Оксана Козырева и Татьяна Грамон, остаются в программе — выпуски с их участием также продолжат выходить в эфир.
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ТВ , Татьяна Грамон , НТВ
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