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Повереннова вспомнила о романах с Николаевым и Руденко 

Мира Маркина 2 часа назад
Повереннова вспомнила о романах с Николаевым и Руденко
Фото: @dpoverennova
Дарья Повереннова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" вспомнила, как от нее ушел актер Валерий Николаев. Возлюбленный актрисы, ради которого она оставила мужа, предпочел ей певицу Татьяну Овсиенко.

"Я просто нарисовала картинку, что с Валерой все у нас прекрасно. Потом я начала понимать, что-то не то происходит в наших отношениях. У Валеры были большие экспедиции за рубеж, мы подолгу не виделись. Это была разорванная история. Это было не то, чего я изначально ожидала. Но я думала, что потом все у нас наладится. Надо было с ним больше разговаривать",

— поделилась воспоминаниями артистка.
По словам Поверенновой, новость о том, что у Николаева роман с Овсиенко стала для нее ударом, но она восприняла это как урок судьбы:

"Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить. […]. Мы, кстати, с ней [с Татьяной — прим. ред.] общались. Ее очень уважают в мире шоу-бизнеса. Валера пригласил меня в ресторан и все рассказал о Тане. Было тяжело, и боль ушла не сразу".

После разговора о Николаеве Повереннова вспомнила о другом романе — с актером Анатолием Руденко:

"Толя говорил, что все у нас серьезно. Внутренне я была уверена, что ничего не выйдет. Десять лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что вряд ли. Он поступками доказывал, что это все серьезно. Толя говорил, что это новый этап его жизни. Мы всегда хотим верить в лучшее и хорошее".

Артистка призналась, что с Руденко они были счастливы лишь какое-то время. Как позднее выяснилось, у артиста были отношения на стороне:

"Чувства года через полтора-два прошли. Мы жили с Толей семьей. Предложения он так и не сделал. Видимо, думал, что я не его вариант. Он старше моей дочери всего на десять лет, заморочил мне голову. Полина к нему очень хорошо относилась. Я потом узнала, что у него другая женщина. Это неприятно, конечно. Лучше честно все было рассказывать. Вышло не очень хорошо".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал историю звезды картины "Место встречи изменить нельзя".
Видео дня. 8 браков: судьба звезды «Место встречи изменить нельзя»
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ТВ , Судьба человека , Место встречи изменить нельзя , Анатолий Руденко , Дарья Повереннова , Татьяна Овсиенко , Валерий Николаев
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