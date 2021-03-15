Повереннова вспомнила о романах с Николаевым и Руденко 

"Я просто нарисовала картинку, что с Валерой все у нас прекрасно. Потом я начала понимать, что-то не то происходит в наших отношениях. У Валеры были большие экспедиции за рубеж, мы подолгу не виделись. Это была разорванная история. Это было не то, чего я изначально ожидала. Но я думала, что потом все у нас наладится. Надо было с ним больше разговаривать",

— поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Поверенновой, новость о том, что у Николаева роман с Овсиенко стала для нее ударом, но она восприняла это как урок судьбы:

"Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить. […]. Мы, кстати, с ней [с Татьяной — прим. ред.] общались. Ее очень уважают в мире шоу-бизнеса. Валера пригласил меня в ресторан и все рассказал о Тане. Было тяжело, и боль ушла не сразу".

После разговора о Николаеве Повереннова вспомнила о другом романе — с актером Анатолием Руденко

"Толя говорил, что все у нас серьезно. Внутренне я была уверена, что ничего не выйдет. Десять лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что вряд ли. Он поступками доказывал, что это все серьезно. Толя говорил, что это новый этап его жизни. Мы всегда хотим верить в лучшее и хорошее".

Артистка призналась, что с Руденко они были счастливы лишь какое-то время. Как позднее выяснилось, у артиста были отношения на стороне: