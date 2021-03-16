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Как выглядят дети российских телеведущих

Елизавета Назарова
5 часов назад
Телеведущие известны всей стране наравне с артистами и актерами. Их лицо ежедневно показывают миллионной аудитории, поэтому некоторые из них стали частыми героями светской хроники. Однако о своей личной жизни они распространяться не любят.
Изредка дети популярных телеведущих дают интервью и рассказывают о своей жизни. Однако не все зрители знают, как выглядят дети ведущих их любимых программ. Некоторые идут по стопам своих родителей и связывают жизнь с журналистикой или шоу-бизнесом, а кто-то открещивается от своих родственных связей, чтобы самостоятельно начать карьеру.
Смотрите видео и узнаете, чем и как живут дети российских телеведущих, которых вся страна наблюдает на телеэкране.
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