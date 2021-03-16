Три брака и восемь детей: насыщенная личная жизнь Соловьева

Владимир Соловьев достаточно многогранная личность. За свою жизнь он успел поработать и преподавателем, и писателем, и журналистом. На данный момент он известен нам как телеведущий.

Звезда телеэкранов является прекрасным созидателем, обладающим неукротимой энергией. Владимир трижды был женат, а также он отец восьмерых детей. О личной жизни Соловьева подробнее расскажет "Рамблер".

Первый брак

С первой супругой Владимир Соловьев познакомился в метро в возрасте 22 лет. Девушку звали Ольгой. Потом Владимир в одном из интервью скажет, что он достаточно поздно женился, в отличие от его родных. Например, дед Владимира Соловьева встретил свою будущую жену в 16, а отец встретил свою жену в 18.

В браке у Владимира и Ольги появились на свет двое детей: дочь Полина и сын Александр. После развода Ольга поступила как разумная женщина и не стала запрещать бывшему супругу общаться с детьми. Владимир – занятой человек и ему не всегда удавалось отдавать должного внимания детям, однако он всеми способами старался поддерживать их.

Сейчас они уже взрослые и у каждого своя жизнь. Сын Александр учился в Лондоне, женился и на данный момент работает в киноиндустрии. Дочь Полина окончила институт телевидения, вышла замуж и подарила своему знаменитому отцу замечательную внучку.

Второй брак

Во время обучения в аспирантуре Владимир Соловьев познакомился с девушкой Юлией. Вскоре они поженились и переехали в США, так как телеведущему предложили выгодный и долгосрочный контракт. Он преподавал экономику в Алабамском университете в Хантсвилле.

За время преподавательской деятельности в университете в США у Юлии и Владимира родилась дочь Екатерина. Девушка окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и сейчас делает успехи в актерской деятельности.

Третий брак

Третью супругу, Эльгу Сэпп, Владимир Соловьев встретил во время съемки известной группы «Крематорий», так как он и Армен Григорян – друзья.

Эльга – дочь известного сатирика Виктора Коклюшкина . Их знакомство было забавным. Владимир дал номер будущей супруге со словами: «Если будет нужна какая-нибудь помощь – обязательно звони». Эльга не могла не пошутить в ответ: «А просто так можно позвонить?». Соловьев также ответил ей шуткой: На каком по очередности свидании я могу сделать Вам предложение?». Эльга ответила, что на третьем. Так все и произошло.

Эльга и Владимир поженились в 2001 году, свадьба прошла в красивом замке Нормандии. В этом же году у пары появился на свет сын Даниил. Второй на свет появилась дочь София-Бетина в 2004 году. Через два года появилась еще одна девочка – Эмма-Эстер.