Министр культуры России Ольга Любимова призналась, что ей не интересен песенный конкурс "Евровидение". По словам чиновницы, министерство не должно принимать участие в отборе на состязание, потому что оно "так себе".
Любимова также добавила, что в скором времени пройдет конкурс Рахманинова к юбилею композитора и пианиста. Вот это, по мнению министра культуры, большая радость, а для обсуждения кандидатов на поездку на "Евровидение" существуют другие площадки и эксперты.
"Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться… Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда",
— заключила министр.
Россию на "Евровидении" в мае этого года представит певица Манижа.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Манижа пожаловалась на травлю после победы в отборе на "Евровидение".