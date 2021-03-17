Министр культуры России Ольга Любимова призналась, что ей не интересен песенный конкурс "Евровидение". По словам чиновницы, министерство не должно принимать участие в отборе на состязание, потому что оно "так себе".

Любимова также добавила, что в скором времени пройдет конкурс Рахманинова к юбилею композитора и пианиста. Вот это, по мнению министра культуры, большая радость, а для обсуждения кандидатов на поездку на "Евровидение" существуют другие площадки и эксперты.

"Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться… Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда",

— заключила министр.

Россию на "Евровидении" в мае этого года представит певица Манижа.