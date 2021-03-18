Сябитова раскрыла закулисье программы в условиях пандемии

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о работе во время пандемии. В интервью изданию «Телепрограмма» она раскрыла закулисье программы.

По словам Сябитовой, больше года все сотрудники передачи находятся в ограниченных условиях и придерживаются строгих правил.

«В студии весь этот год зрителей нет, число людей на площадке ограничено, дежурный медработник замеряет температуру. Я живу в загородном доме на самоизоляции, на съемки приезжаю на машине, после чего сразу иду в свой гримваген. Грим и прическу нам с Ларисой делают отдельно», — заверила ведущая.

Сябитова говорит, что всегда передвигается по студии исключительно в маске и перчатках, а снимает защиту только во время съемок. Из-за развившейся фобии сваха регулярно дезинфицирует руки санитайзером.

«За спиной на стуле стоит аптечка: если вдруг нос зачесался, то достаю оттуда ватные палочки. Когда герои что-то дарят, подарки я тут же дезинфицирую (это при монтаже убирается), после чего их уносят в мой гримваген», — отметила телеведущая. Она добавила, что благодаря новым правилам вся съемочная команда еще сильнее сдружилась — теперь сотрудники «понимают друг друга с полуслова».

Телесваха отдельно упомянула, что во время разгара коронавируса героями шоу нередко становились волонтеры, которые «с риском для собственной жизни» помогали редакторам.