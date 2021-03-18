Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Бывшая ведущая «Дома-2» испытала радость от закрытия шоу 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Бывшая ведущая «Дома-2» испытала радость от закрытия шоу
Фото: Lenta.ru
Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа призналась, что испытала радость от закрытия проекта. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она думает о прекращении съемок, Жужа заявила, что не смотрит телевизор.

«Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу», — сказала бывшая ведущая «Дома-2».

Говоря о конфликте с другой ведущей реалити-шоу Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет, Жужа сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге. Она также подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной.

«С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада», — заключила она.

Ранее в марте одна из ведущих «Дома-2» Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу в эфир. В середине февраля авторы программы уже обещали, что оно вернется на экраны, однако съемки были сорваны. Участников заставили выселиться с площадки.
Телеканал ТНТ официально сообщил о прекращении работы над «Домом-2» в декабре 2020 года. Закрытие реалити-шоу объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск программы вышел на ТНТ 30 декабря.
Катя Жужа пришла на «Дом-2» в качестве участницы, а затем стала одной из ведущих реалити-шоу. В 2018 году она ушла из проекта.
Видео дня. Что стало с Японцем из фильма "Республика ШКИД"
Последние новости
Песков прокомментировал слова Байдена о Путине Песков прокомментировал слова Байдена о Путине Кремль отправил полк имени Кадырова в суд после обращения к Путину Кремль отправил полк имени Кадырова в суд после обращения к Путину Тихановская заявила о запуске голосования за переговоры с Лукашенко Тихановская заявила о запуске голосования за переговоры с Лукашенко
Комментарии
ТВ , Ксения Бородина , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замены актеров, которые испортили фильмы
11:11
Замены актеров, которые испортили фильмы
Актеры
Актеры, которых больше не любят в Голливуде
03:58
Актеры, которых больше не любят в Голливуде
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как оборвалась звездная карьера героя советских сказок
05:04
Как оборвалась звездная карьера героя советских сказок
Актеры
Актеры, которые спасли карьеру одной ролью
12:45
Актеры, которые спасли карьеру одной ролью
Актеры
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
02:06
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
ТВ
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
01:06
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
ТВ
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
03:32
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
Актеры
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
03:13
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
ТВ
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение