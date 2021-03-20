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Самые резкие преображения женщин в популярных телешоу

Диана Товсепова
2 часа назад
Зрители по всему миру особенно любят наблюдать за внешними преображениями с виду невзрачных героев. Вспомните, с каким предвкушением российские зрители ждали преображения Кати Пушкаревой в популярном сериале "Не родись красивой". А ведь прототип этого сериала производили практически в каждой стране мира.
Многие героини не сразу могут привыкнуть к новому образу, но большинству из них преображения очень нравятся.
1/7 Многие героини не сразу могут привыкнуть к новому образу, но большинству из них преображения очень нравятся.
Фото: Кадры из шоу "Перезагрузка"/ТНТ
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Кажется, у этой героини изменился даже взгляд.
2/7 Кажется, у этой героини изменился даже взгляд.
Фото: Кадры из шоу "Модный приговор"
Такие изменения вдохновили очень многих.
3/7 Такие изменения вдохновили очень многих.
Фото: The swan / Galan Entertainment
Украинские шоу отличаются своей яркостью, а смотрят их и в России.
4/7 Украинские шоу отличаются своей яркостью, а смотрят их и в России.
Фото: Від пацанки до панянки / Новый канал, © pasters_7 / Instagram
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Конечно, чаще всего героиням предлагают сменить стиль на более элегантный и женственный.
5/7 Конечно, чаще всего героиням предлагают сменить стиль на более элегантный и женственный.
Фото: "Успеть за 24 часа"/ СТС
В шоу Ксении Бородиной на ТНТ уже несколько лет полностью преображают россиянок.
6/7 В шоу Ксении Бородиной на ТНТ уже несколько лет полностью преображают россиянок.
Фото: Кадр из шоу "Перезагрузка" / ТНТ
Западные шоу первыми стали преображать женщин и до сих пор прекрасно с этим справляются.
7/7 Западные шоу первыми стали преображать женщин и до сих пор прекрасно с этим справляются.
Фото: The swan / Galan Entertainment
Такая тема популярна не только в сериалах, но и в телешоу. Самые известные в России — "Модный приговор" на Первом канале, "Перезагрузка" на ТНТ и "Пацанки" на Пятнице. В первом шоу эксперты во главе с историком моды Александром Васильевым разбирают проблемы россиянок, а затем стилисты полностью меняют их образ. В "Перезагрузке" Ксения Бородина занимается полным преображением героини, отправляет ее к врачам, косметологам, фитнес-тренерам и визажистам, в результате чего мы наблюдаем поразительные изменения в жизни героини. А в шоу "Пацанки" участвуют девушки с боевым характером и те, кому очевидно не хватает женственности. Девушек обучают этикету, манерам, отправляют к психологам, коучам и полностью преображают.
"Рамблер" собрал самые вдохновляющие преображения женщин в известных телешоу.
ТВ,Фото,Александр Васильев,Ксения Бородина,
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