Зрители по всему миру особенно любят наблюдать за внешними преображениями с виду невзрачных героев. Вспомните, с каким предвкушением российские зрители ждали преображения Кати Пушкаревой в популярном сериале "Не родись красивой". А ведь прототип этого сериала производили практически в каждой стране мира.