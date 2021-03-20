Такая тема популярна не только в сериалах, но и в телешоу. Самые известные в России — "Модный приговор" на Первом канале, "Перезагрузка" на ТНТ и "Пацанки" на Пятнице. В первом шоу эксперты во главе с историком моды Александром Васильевым
разбирают проблемы россиянок, а затем стилисты полностью меняют их образ. В "Перезагрузке" Ксения Бородина
занимается полным преображением героини, отправляет ее к врачам, косметологам, фитнес-тренерам и визажистам, в результате чего мы наблюдаем поразительные изменения в жизни героини. А в шоу "Пацанки" участвуют девушки с боевым характером и те, кому очевидно не хватает женственности. Девушек обучают этикету, манерам, отправляют к психологам, коучам и полностью преображают.