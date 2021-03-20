Ведущий «Маски» назвал самого загадочного персонажа проекта

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров пообщался со звездой "Городка" Юрием Стояновым , покинувшим второй сезон телепроекта в последнем выпуске. Большинство членов жюри сделали верное предположение, что именно он выступал на сцене в образе Банана.

Макаров поинтересовался у собеседника, есть ли у того предположения касательно личности кого-либо из участников "Маски", на что артист ответил утвердительно: Стоянов нисколько не сомневается, что под маской неваляшки скрывается его приятель Юрий Гальцев

Стоянов и Макаров сошлись во мнении, что наиболее загадочным персонажем "Маски" является Лама. Ведущий шоу уточнил, что каждое выступление этого участника вызывает у него удивление, а предположения касательно ее личности пока так и не появились.