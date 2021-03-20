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Ведущий шоу «Маска» назвал самого загадочного персонажа проекта 

Слово и Дело 1 час назад
Ведущий «Маски» назвал самого загадочного персонажа проекта
Фото: Слово и Дело
Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров пообщался со звездой "Городка" Юрием Стояновым, покинувшим второй сезон телепроекта в последнем выпуске. Большинство членов жюри сделали верное предположение, что именно он выступал на сцене в образе Банана.
Макаров поинтересовался у собеседника, есть ли у того предположения касательно личности кого-либо из участников "Маски", на что артист ответил утвердительно: Стоянов нисколько не сомневается, что под маской неваляшки скрывается его приятель Юрий Гальцев.
Стоянов и Макаров сошлись во мнении, что наиболее загадочным персонажем "Маски" является Лама. Ведущий шоу уточнил, что каждое выступление этого участника вызывает у него удивление, а предположения касательно ее личности пока так и не появились.
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ТВ , Маска , Вячеслав Макаров , Юрий Стоянов , Юрий Гальцев
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