Билан проговорился, кто будет вести «Премию Муз-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» вовсю ведет подготовку к масштабному музыкальному событию года. В этом году дата «Премии Муз-ТВ» изменилась, теперь это 4 июня, но уже сейчас известно, что это будет поистине грандиозное шоу. Оно состоится во дворце спорта «Мегаспорт», где впервые в истории будут подведены музыкальные итоги сразу двух лет – 2019 и 2020-го.

Фото: @bilanofficial @bilanofficial

На презентации, которую организовал телеканал, чтобы объявить подробности предстоящей церемонии и представить ведущих, отметились многие звезды шоу-бизнеса. Клава Кока Дима Билан , солист группы NILETTO Данил Прытков и многие другие – все в предвкушении.

Исполнитель хитов «Ты должна рядом быть» и «На берегу неба» во время общения с журналистами проговорился о том, кто будет вести церемонию

«Премии Муз-ТВ» в этом году. «Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева - это прекрасные ведущие», - отметил компетенции шоуменов Билан. – «Будут интересные диалоги».