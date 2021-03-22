Билан проговорился, кто будет вести «Премию Муз-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» вовсю ведет подготовку к масштабному музыкальному событию года. В этом году дата «Премии Муз-ТВ» изменилась, теперь это 4 июня, но уже сейчас известно, что это будет поистине грандиозное шоу. Оно состоится во дворце спорта «Мегаспорт», где впервые в истории будут подведены музыкальные итоги сразу двух лет – 2019 и 2020-го.
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На презентации, которую организовал телеканал, чтобы объявить подробности предстоящей церемонии и представить ведущих, отметились многие звезды шоу-бизнеса. Клава Кока
, Дима Билан
, солист группы NILETTO Данил Прытков и многие другие – все в предвкушении.
Исполнитель хитов «Ты должна рядом быть» и «На берегу неба» во время общения с журналистами проговорился о том, кто будет вести церемонию
«Премии Муз-ТВ» в этом году. «Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева - это прекрасные ведущие», - отметил компетенции шоуменов Билан. – «Будут интересные диалоги».
К слову, Ивлеева уже подтвердила свою причастность к масштабному музыкальному событию года. Телеведущая и блогерша отметилась среди гостей и рассказала: «Я смотрела эту премию, когда ее вела Собчак. Были какие-то поцелуйчики. А теперь я веду премию», - проговорилась блондинка.