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«Он ублюдок»: Малахов резко высказался об Аршавине

Вечерняя Москва
4 часа назад
Телеведущий Андрей Малахов резко высказался в адрес футболиста Андрея Аршавина из-за его отношения к бывшей жене Алисе Казьминой. Женщина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, она недавно вышла из комы, у нее аутоимунный некроз. Но спортсмен никак не помогает матери своей дочери, а, наоборот, он выгоняет ее из дома, где сейчас живут трое детей с бабушкой.
«Он ублюдок»: Малахов резко высказался об Аршавине
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Малахов назвал спортсмена недостойным человеком, он уверен, что ему нельзя доверять тренировать детей.
— Аршавин являлся лицом сборной России, он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он может научить? Он ублюдок, — заявил телеведущий в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».
Он добавил, что Аршавин мог хотя бы морально поддержать экс-супругу, но у него и на это не хватает совести.
В эфире передачи выяснилось, что Казьминой сейчас помогает первый муж, мужчина оплачивает лечение и искренне переживает за ее здоровье. Футболист же ни разу не позвонил и не поинтересовался, как себя чувствует мама его дочери Есении.
ТВ,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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