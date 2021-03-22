«Он ублюдок»: Малахов резко высказался об Аршавине

Телеведущий Андрей Малахов резко высказался в адрес футболиста Андрея Аршавина из-за его отношения к бывшей жене Алисе Казьминой . Женщина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, она недавно вышла из комы, у нее аутоимунный некроз. Но спортсмен никак не помогает матери своей дочери, а, наоборот, он выгоняет ее из дома, где сейчас живут трое детей с бабушкой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Малахов назвал спортсмена недостойным человеком, он уверен, что ему нельзя доверять тренировать детей.

— Аршавин являлся лицом сборной России, он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он может научить? Он ублюдок, — заявил телеведущий в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Он добавил, что Аршавин мог хотя бы морально поддержать экс-супругу, но у него и на это не хватает совести.