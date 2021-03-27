Закадровая жизнь звезды Первого канала Андреевой

В 2018 году в старейшей новостной программе на российском телевидении начались кадровые перестановки. Тогда в эфир вышел первый выпуск передачи из новой студии и вместо бессменной ведущей программы в кадре появился заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов
. При этом сообщалось, что Андреева остается ведущей региональных выпусков новостей для Дальнего Востока и Сибири. Но в конце октября того же года неожиданно для телезрителей телеведущая вновь появилась в основном выпуске программы «Время».