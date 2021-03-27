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Закадровая жизнь звезды Первого канала Андреевой

Катерина Саломе
4 часа назад
Екатерина Андреева - одна из самых известных фигурантов Первого канала. Более двадцати лет она являлась незаменимой ведущей новостной передачи «Время».
В 2018 году в старейшей новостной программе на российском телевидении начались кадровые перестановки. Тогда в эфир вышел первый выпуск передачи из новой студии и вместо бессменной ведущей программы в кадре появился заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. При этом сообщалось, что Андреева остается ведущей региональных выпусков новостей для Дальнего Востока и Сибири. Но в конце октября того же года неожиданно для телезрителей телеведущая вновь появилась в основном выпуске программы «Время».
Но внушительные карьерные успехи - не единственное, чем может похвастаться Андреева. У телезвезды за плечами не один брак, кроме того она является мамой.
Смотрите видео, чтобы узнать о закадровой жизни Екатерины Андреевой.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как выглядят дети российских телеведущих.
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