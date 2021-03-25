В Сети обнаружили обман зрителей программы «Жить здорово!»

Свежий выпуск программы «Жить здорово!» на Первом канале был посвящен теме сахарного диабета. В один из моментов шоу произошел жуткий конфуз. После того, как авторы не нашли в студии человека с повышенным сахаром в крови, им пришлось выкручиваться и, вероятно, идти на обман. Позже в Сети внимательные зрители приметили эту ошибку.

Согласно сценарию выпуска, ведущая должна была найти среди зрителей в студии диабетика, чтобы замерить у него уровень сахара в крови. Однако таких в зале не нашлось, поэтому сценаристам пришлось выкручиваться. Замер сделали якобы за кадром одному из членов съемочной группы.

Результаты теста показали крупным кадром. На глюкометре высветились цифры 9,5 — при норме 6 и ниже. Однако внимательные зрители заметили, что на самом деле прибор просто перевернули, и в действительности на циферблате отображается 5,6. В комментариях к выпуску на YouTube пользователи обрушились с критикой на шоу.

«Не нашли диабетика и перевернули глюкометр, и показали средний сахар за 14 дней», — возмущается зритель.

«Вы нас за дураков держите?» — недоумевает пользователь.

«Совсем нас за глупых держат», — раздосадовано написал комментатор.