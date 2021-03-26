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«Постоянно ругались»: Смирнов объяснил, почему распалось трио Comedy Club

Даня Виттиг
4 часа назад
Трио «Смирнов, Иванов, Соболев» появилось на сцене популярного шоу в 2013 году и сразу понравилось зрителям. Однако Алексей признался, что схожесть характеров, напротив, сыграла с ними злую шутку.
«Постоянно ругались»: Смирнов объяснил, почему распалось трио Comedy Club
Фото: кадр из передачикадр из передачи
37-летний Алексей Смирнов признался, что с этого года больше не появится на сцене Comedy Club. Артист уточнил, что это связано с загруженностью в ходе работы над «Внутри Лапенко». В проекте мужчина выступает в качестве сценариста.
Впрочем, не обошлось и без скандальных подробностей. Выяснилось, что у комика накалялись отношения с партнером по трио — Ильей Соболевым.
«Нам с Соболем было сложно, постоянно ругались. Сначала из-за творчества, потом уже личное понеслось. Мы вроде как два одинаковых человека в отношении к чему-то, а в чем-то вообще полярные. Я постоянно орал, и он тоже», — вспоминал Алексей.
Недомолвки в команде никогда не переходили в большой конфликт, но и общего видения не было. На вопрос, мог ли третий участник помочь уладить конфликт, Смирнов ответил, что это невозможно.
«Как он разрядит? Когда я и Соболь просто орем. Что сказать в этот момент? Нас сложно охладить. Но мы понимали, что у нас проблемы. Не было шушуканий: «Вот он мне не нравится». Все было открыто. Просто срались, а потом перестали Бывало, разругаемся, а потом выходим и выступаем», — вспоминал сценарист.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Цыкало стал бизнесменом.
ТВ,Илья Соболев,Алексей Смирнов,
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