«Холостяк» с Тимати зрители назвали шоу двойников его бывших жен

Шоу «Холостяк» с Тимати в качестве жениха зрители окрестили шоу двойников его бывших жен. Все 15 участниц как две капли воды похожи то Алёну Шишкову, то Анастасию Решетову

Фото: кадр из передачи "Холостяк" кадр из передачи "Холостяк"

Музыканту по нраву девушки модельной внешности, поэтому все одни ведут популярные страницы в Instagram и похожи друг на друга.

Поразительное совпадение по внешности с Решетовой отмечают зрители у 22-летней фаворитки Тимати Марии Вебер . Именно ей приписывают победу и разгоревшийся роман с рэпером.

Другая модель — Дарья Погадаева снималась с музыкантом в одном клипе, по типажу она похожа на победительницу прошлого сезона Дашу Клюкину. У Погадаевой один из самых раскрученных блогов серди участниц.

Типажность участниц уже назвали главной бедой нового «Холостяка». Модель Анастасия Леонова — «свежая» версия Анны Седоковой, Саша Маслакова только пришла с конкурса красоты.