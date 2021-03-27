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«Холостяк» с Тимати зрители назвали шоу двойников его бывших жен

Даня Виттиг
7 часов назад
Шоу «Холостяк» с Тимати в качестве жениха зрители окрестили шоу двойников его бывших жен. Все 15 участниц как две капли воды похожи то Алёну Шишкову, то Анастасию Решетову.
«Холостяк» с Тимати зрители назвали шоу двойников его бывших жен
Фото: кадр из передачи "Холостяк"кадр из передачи "Холостяк"
Музыканту по нраву девушки модельной внешности, поэтому все одни ведут популярные страницы в Instagram и похожи друг на друга.
Поразительное совпадение по внешности с Решетовой отмечают зрители у 22-летней фаворитки Тимати Марии Вебер. Именно ей приписывают победу и разгоревшийся роман с рэпером.
Другая модель — Дарья Погадаева снималась с музыкантом в одном клипе, по типажу она похожа на победительницу прошлого сезона Дашу Клюкину. У Погадаевой один из самых раскрученных блогов серди участниц.
Типажность участниц уже назвали главной бедой нового «Холостяка». Модель Анастасия Леонова — «свежая» версия Анны Седоковой, Саша Маслакова только пришла с конкурса красоты.
Не давно стало известно, что все девушки сотрудничают с агенством BubelMGT. Агентство принадлежит экс-участницам шоу «Холостяк» Дусе Бубель и Даше Клюкиной. Зрители подозревают, что шоу строится исключительно на пиаре красавиц, и поэтому не верят ему.
ТВ,Анастасия Решетова,Мария Вебер,Тимати,
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