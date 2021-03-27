Ученый подал в суд на Якубовича после участия в "Поле чудес"

Преподаватель Пермского Государственного университета Леонид Торопов подал в суд на ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича

Фото: кадр из передачи "Поле чудес" кадр из передачи "Поле чудес"

Доцент кафедры аналитической химии уверен, что ведущий нарушил правила и требует 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.

Торопов принимал участие в съемках 2011 года, тогда женщине, которая ошиблась, дали сделать лишний ход и она угадала заданное слово.

О том, что Якубович нарушил правила "Поля чудес", Леониду Торопову сообщил сын участника второй тройки игроков. После этого преподаватель университета решил судиться с Якубовичем.