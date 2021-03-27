Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

Ученый подал в суд на Якубовича после участия в "Поле чудес"

Даня Виттиг
4 часа назад
Преподаватель Пермского Государственного университета Леонид Торопов подал в суд на ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.
Ученый подал в суд на Якубовича после участия в "Поле чудес"
Фото: кадр из передачи "Поле чудес"кадр из передачи "Поле чудес"
Доцент кафедры аналитической химии уверен, что ведущий нарушил правила и требует 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.
Торопов принимал участие в съемках 2011 года, тогда женщине, которая ошиблась, дали сделать лишний ход и она угадала заданное слово.
О том, что Якубович нарушил правила "Поля чудес", Леониду Торопову сообщил сын участника второй тройки игроков. После этого преподаватель университета решил судиться с Якубовичем.
Доцент также отметит, что игрушечная машинка, которую телеведущий презентовал внуку ученого, оказалась неисправной и не поддающейся ремонту.
Ранее "Рамблер" сообщал, за что критикуют шоу "Маска".
ТВ,Леонид Якубович,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители