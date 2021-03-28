«Осматривают, как лошадей»: первые скандалы на «Холостяке»

Восьмой сезон популярного проекта с самого начала сопровождают скандалы и интриги.

Фаворитка Маша

Напомним, главным героем сезона стал бизнесмен и рэпер Тимур Юнусов . 37-летний Тимати недавно расстался со второй гражданской женой Анастасией Решетовой и вновь стал холостяком, теперь еще и на экране. Фавориткой проекта после первой серии назвали 22-летнюю модель из Сочи Марию Вебер . В потенциальные финалистки Вебер записали прежде всего потому, что она — копия Решетовой.

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Тимати в «Холостяке» Маша подарила доску для серфинга с логотипом его бизнес-проекта, связанного с этим видом спорта. Она и сама увлечена серфом, так что рэпера очаровала не только соответствием его идеалу красоты. Как известно, «Холостяка» снимали в Дубае еще в конце 2020-го года, поэтому в марте Тимати улетел на Мальдивы, где с 14 по 23 марта его компания 13 Surfing Depаrtment проводила мероприятие под названием «Серф кэмп с Тимати».

Право посетить это действо можно было приобрести за $1460 (106 тысяч рублей). С учетом проживания и авиабилетов такой отдых обойдется в 4 с лишним миллиона рублей. Поэтому, когда на мероприятии заметили Марию Вебер, в соцсетях предположили, что сама она вряд ли смогла бы оплатить такой дорогой отдых. Неужели героиня телешоу получила приглашение в подарок от исполнителя бессмертного хита «Лада седан»?

Маша днем занимается серфингом, а вечера проводит за просмотром фильмов в компании Тимати. Прилетела Маша на Мальдивы в компании рэпера Моргенштерна и его девушки — встречал их Тимати, после чего все стали проводить время в одной компании. Как известно, Тимати любит сложносочиненные пиар-акции, поэтому есть версия, что приглашение Маши Вебер на Мальдивы — пиар-ход для привлечения внимания к «Холостяку» и восстановления репутации шоу, которое многие зрители считают постановочным.

«Участниц осматривают, как лошадей»

Звезды обсуждают новый сезон «Холостяка» с не меньшей страстью, чем зрители. Актриса Анна Хилькевич негодует: «Смогла бы я принять участие в такого рода шоу? И поняла, что нет. Я не знаю точно, что чувствуют участницы, но мне было бы адски дискомфортно и унизительно. «Выбери меня! Выбери меня!» — это внутренний монолог девчонок-участниц?» Телеведущая Регина Тодоренко рассуждает: «С одной стороны, приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница.

Девушек осматривают, как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны — красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут. А миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы Что же это на самом деле — поиск любви или жажда пиара?»

Мнение психолога: «Это хороший мотиватор для девушек»

— «Холостяк» цепляет аудиторию, потому что это сказка, интерпретированная под нашу реальность, — считает психолог Владислава Петлер. — И если раньше девушки играли в принцесс и мечтали о принцах, то сейчас представляют себя на месте участниц шоу и фантазируют, как могли бы завоевать сердце холостяка. Кого-то может унижать факт, что девушки сами добиваются мужчину.

Но в условиях новой реальности грани стерты. В эпоху популяризации сайтов знакомств мы безграничны в своем выборе. На шоу этот же список взаимных симпатий из виртуального пространства вышел в реальность.

И если в сети вы не можете точно знать, многим ли девушкам мужчина пишет те же сообщения, что и вам, то на «Холостяке» это происходит открыто, и вы видите потенциальных соперниц. Зрители знают, что из 15 участниц выберут одну, и видят, что важно иметь не только привлекательную внешность, но и быть интересной личностью.