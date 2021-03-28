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Шоу "Маска" могут закрыть из-за слитого списка участников

Елизавета Назарова
2 часа назад
Популярное шоу "Маска" предлагают закрыть из-за того, что в Сеть попал список участников программы. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на одного из сотрудников телеканала, работающего над шоу.
Шоу "Маска" могут закрыть из-за слитого списка участников
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
Отмечается, что программу преследуют скандалы, поэтому руководство пытается найти выход из ситуации, чтобы продолжить шоу.
«У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации. Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть», — отметил источник издания.
В сети призывают закрыть проект из-за необъективности судей и призывают писать петицию.
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