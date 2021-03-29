Кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?

Прием песен на «Евровидение-2021» наконец завершился — последней страной-участницей, представившей на международный вокальный конкурс свою композицию, стала Белоруссия, однако трек был отклонен организаторами. Это не единственный скандал вокруг состязания — конфликты разной степени накала произошли с участниками от Грузии, Кипра, Украины и, конечно же, России, которую в этом году представит уроженка Таджикистана Манижа с песней «Русская женщина». «Лента.ру» рассказывает, с кем будет соревноваться певица, каковы ее шансы на победу и чем «Евровидение-2021» отличается от всех предыдущих состязаний.

Destiny — Je Me Casse (Мальта)

18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере, ранее отметившаяся в 11-м сезоне британского телешоу Britain's Got Talent (там она дошла лишь до полуфинала) и победившая на детском «Евровидении» в 2015-м, неожиданно оказалась фавориткой конкурса по версии букмекеров — те оценили шансы юной артистки на победу в целых 16 процентов. При этом клип на песню Дестини Je Me Casse, опубликованный на YouTube-канале вокального конкурса, набрал не так много просмотров — всего 1,6 миллиона, а интернет-пользователи обратили внимание на схожесть номера певицы с выступлением победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай, представлявшей Израиль.

В композициях и вправду есть незначительные сходства — обе, в частности, посвящены женскому эмпаурменту и используют примерно одинаковую риторику («Я не твоя детка», — поет Дестини в Je Me Casse; «Я не твоя игрушка», — заявляла Нетта в композиции Toy). Песня Барзилай, впрочем, заработала немало симпатий в том числе благодаря странно-завораживающим полуптичьим напевам; зато в припеве Je Me Casse звучит беспроигрышный и крайне прилипчивый мотив, который так и просится на ротацию на радио любой страны.

К пророчествам букмекеров, поставивших Дестини на первое место в рейтинге вероятных триумфаторов «Евровидения», есть смысл прислушаться хотя бы потому, что в 2019-м они угадали с победой представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, исполнившего песню Arcade

Правда, в предыдущие годы предсказания экспертов выходили не такими точными, да и до самого «Евровидения-2021», которое пройдет лишь в конце мая, ситуация еще может в корне поменяться.

Måneskin — Zitti E Buoni (Италия)

Бесспорным фаворитом интернет-публики на этот раз оказалась итальянская рок-группа Måneskin с бойкой композицией Zitti E Buoni — хотя опубликованный на YouTube-канале «Евровидения» клип за неделю собрал чуть больше 600 тысяч просмотров, видео, вышедшее на канале самого коллектива, посмотрели уже более 11 миллионов раз, а на Spotify трек послушали уже свыше 8,7 миллиона раз.

Важная особенность Måneskin — такой популярности группа достигла, несмотря на то что композицию свою исполняет не на английском, как традиционно делает большинство участников «Евровидения», а на итальянском. Текст песни Zitti E Buoni — нон-конформистский манифест, в котором лирический герой славит и тешит свою уникальность и отличие от других. Впрочем, считать итальянских рокеров нон-конформистами наподобие БДСМ-индастриал-техно-панк-группы Hatari, участники которой вытащили на проходившем в Израиле «Евровидении-2019» палестинский флаг, мешает хотя бы тот факт, что для конкурса Måneskin собирается исполнить «чистую» версию своей композиции, в которой, например, довольно безобидная строчка «Лучше возьми себя за яйца» заменена на «Лучше не совершай больше ошибок». Да и в нестандартном для поп-конкурса жанре коллектив оказался не уникален — помимо них на «Евровидении-2021» выступит рок-группа Blind Channel, представляющая Финляндию.

Hurricane — Loco Loco (Сербия)

Еще одна популярная неанглоязычная композиция принадлежит сербкам — это трек Loco Loco от белградского герлз-бэнда Hurricane. В песне, действие которой, по-видимому, разворачивается на дискотеке, девушки обращаются к сходящему по ним с ума мужчине, то поддразнивая его, то жалея. Из всех клипов, опубликованных на YouTube-канале «Евровидения», Loco Loco оказался самым популярным, набрав 5,8 миллиона просмотров (и совсем на немного обогнав музыкальное видео Манижи). Причина такой популярности этой довольно легкомысленной композиции остается загадкой; не исключено, что зрителей привлекли обильные световые мерцания, на которые создатели клипа, мягко говоря, не скупились.

Рам-да-да-дам!

Я сладкая и милая,

А ты один, один, один.

А я знаю, знаю, знаю,

Что будет дико, дико, дико!

Так что давай, будь моим безумцем, безумцем

Barbara Pravi — Voilà (Франция)

Впрочем, далеко не все неанглоязычные песни на «Евровидении-2021» оказались такими же веселыми и задорными, как Loco Loco и Zitti E Buoni — к примеру, баллада Voilà от французской шансоньетки Барбары Прави, в которой поется об артистке, жаждущей признания и принятия ее публикой такой, какая она есть, буквально выбивает слезу у слушателей — они даже сравнили певицу с Эдит Пиаф. Несмотря на небольшое число просмотров — суммарно на YouTube клипы на композицию посмотрели более трех миллионов раз — Барбара Прави оказалась одной из фавориток конкурса по версии букмекеров. Те поставили ее на третье место, дав целых десять процентов шанса на победу (что бы это ни значило).

Послушайте меня,

Меня, недопевицу.

Говорите обо мне

Своим возлюбленным, друзьям.

Скажите им о черноглазой девочке и ее бредовой мечте.

Я хочу писать истории, которые вас тронут,

И ничего более

Gjon's Tears — Tout l’Univers (Швейцария)

Как ни странно, Voilà оказалась не только не единственной, но и не самой успешной песней на французском языке, которая прозвучит на «Евровидении-2021». Швейцарский певец косоварско-албанского происхождения Джон Мухарремай, также известный под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, исполнит трек Tout l’Univers, который эксперты поставили аж на второе место по шансам победить. Хоть просмотров у клипа куда меньше, чем у работы Прави, — чуть больше 1,5 миллиона, — швейцарский певец определенно чувствует себя на нынешнем конкурсе куда более уверенно, поскольку в 2020-м букмекеры дали ему только третье место в списке возможных победителей. Как и в случае с мальтийкой Дестини, номер Мухарремая весьма похож на выступление еще одного победителя «Евровидения» — нидерландца Дункана Лоуренса. Что ж, посмотрим, будет ли швейцарец исполнять Tout l’Univers на конкурсе так же сидя за пианино и поможет ли это ему выиграть вокальное состязание.

Go_A — Shum (Украина)

Электро-фолк-группа Go_A, победившая в прошлом году в украинском национальном отборе, в 2021-м не изменила своему стилю, представив еще одну композицию с народными мотивами «Шум», которая так же, как и предыдущий трек «Воробей», целиком звучит на мове.

Весняночка, весняночка,

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Стильным получился и клип на песню, в котором на фоне Чернобыльской АЭС разворачивается настоящий лесной славянский рейв. Музыкальные видео, опубликованные на YouTube-канале «Евровидения», на канале группы суммарно собрали уже более 5,3 миллиона просмотров, правда, складывать эти просмотры не совсем справедливо — из-за ограничений по длительности песен на международный конкурс Go_A представили укороченную версию «Шума», которая, к несчастью, несколько проигрывает оригиналу в атмосферности.

На языках своих стран собираются петь исполнители из Албании, Дании, Испании и, конечно же, России — что, к слову, оказалось одной из популярных претензий интернет-пользователей к Первому каналу после победы Манижи в национальном отборе. Многие критики посчитали, что с песней не на английском артистка даже не попадет в финал «Евровидения»; впрочем, суеверию по поводу выбора других языков для международного конкурса найдется немало опровержений

Manizha — Russian Woman (Россия)

Песня Манижи Russian Woman посвящена судьбе русской женщины — в ней звучат и предрассудки, с которыми россиянкам приходится сталкиваться на протяжении всей жизни, и протест против устоявшихся патриархальных рамок.

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче!

Росла без отца, делай то, что не хочешь

В плане звучания композиция оказалась весьма насыщенной и разнообразной: тут и речитатив, и мотивы русских народных песен, и шутливые обращения к «русский женщин». На «Евровидении» песня на русском языке прозвучит впервые за целых 12 лет — в последний раз это произошло в Москве, когда страну, победившую на конкурсе благодаря Диме Билану , представляла украинская артистка Анастасия Приходько

Хоть Манижу букмекеры и поставили всего лишь на 13-е место в списке возможных победителей, клип на ее песню оказался весьма популярен — на YouTube-канале «Евровидения» его посмотрели более 5,7 миллиона раз. При этом музыкальное видео, по-видимому, окажется самым неоднозначным на нынешнем конкурсе — при более 200 тысячах лайков оно собрало и почти 120 тысяч дизлайков.

Скандал, разразившийся в российском сегменте интернета после того, как Первый канал объявил о победе Манижи в национальном отборе, не утихает до сих пор — одни зрители вознегодовали из-за того факта, что Манижа родилась в Таджикистане, а не в России (хоть и переехала в Москву еще в совсем юном возрасте), другие раскритиковали песню исполнительницы, посчитав, что она оскорбляет русских женщин. Хейтеры уже обратились с требованием проверить композицию в Следственный комитет , а к концу марта скандал дошел до Госдумы — там предложили запретить певице выступать под российским флагом. С инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко , назвавшая «Евровидение» политизированным мероприятием, продвигающим ЛГБТ-ценности. Депутат также посчитала, что на конкурс следовало отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в 2020-м.

Сама певица волну хейта оседлала ловко и с юмором — 17 марта она выпустила шуточное расследование, в котором выяснилось, что Манижа на самом деле — соль (и именно поэтому представлять Россию на «Евровидении» не имеет права).

Парад скандалов

Это, впрочем, не единственный скандал, разразившийся вокруг участников конкурса еще до его начала: на Кипре песня El Diablo греческой певицы Элены Цагрину, выбранной государственной телерадиокомпанией PIK в качестве представительницы республики, спровоцировала протесты православных активистов. Священный синод Церкви Кипра потребовал подобрать для «Евровидения» другую песню, посчитав, что композиция El Diablo прославляет Сатану и призывает подчиниться его силам.

Я влюбилась, я влюбилась,

Я отдала свое сердце дьяволу, дьяволу!

Я отдалась, отдалась,

Потому что он называет меня своим ангелом

Цагрину с такой интерпретацией своей песни не согласна: артистка заявила, что композиция на самом деле аллегорическая и посвящена женщине, которая сумела выбраться из токсичных отношений. Впрочем, при тщательном изучении текста El Diablo возникает подозрение, что в песне нет как прославления дьявола, так и какой-либо феминистской повестки — это скорее весьма стандартный лирический трек о пылких отношениях. В любом случае представители PIK выполнять требования православных активистов отказались (хотя те даже пришли протестовать с плакатами к офису компании), настояв на своем решении отправить Цагрину на «Евровидение».

Грузинский конкурсант Торнике Кипиани также оказался в центре скандала — правда, не из-за песни, а из-за весьма грубого общения в соцсетях с хейтерами, матерей которых он в нецензурной форме пообещал изнасиловать, если они будут критиковать его исполнение композиции You. Как сообщала «Комсомольская правда», позже певец удалил пост и опубликовал новый, в котором заявил, что любит «Евровидение», а хейтеров готов «******* [трахнуть] в ухо». Кипиани потребовали исключить из конкурса за его поведение, которое, по мнению критиков, «позорит страну»; впрочем, никакого продолжения этот конфликт не получил.

Не избежала скандала и украинская группа Go_A, на которую обрушился гнев зоозащитников — активисты обнаружили в клипе на конкурсную песню «Шум» редкую птицу, представителя вида курганник степной, который находится под угрозой исчезновения. Организация UAnimals раскритиковала музыкантов, объявив, что владеть такой птицей можно только при наличии специальных документов, при этом разрешения на эксплуатацию степного курганника на Украине сейчас практически не выдаются (и те — лишь для научных и селекционных целей). Музыканты на обвинения так и не отреагировали.

Звание самого кринжового скандала «Евровидения-2021», без сомнения, уходит конфликту Европейского вещательного союза и белорусской группы «Галасы ЗМеста», попытавшейся протащить на конкурс песню «Я научу тебя», текст которой, судя по всему, высмеивал протестующих против режима Лукашенко белорусов.

Смотри вперед, забудь, что было,

Вчерашнее сдавай в тираж.

Срывай покровы, лезь без мыла,

Ты только лучшее создашь

Музыкальный коллектив «Галасы ЗМеста» был сформирован группой бывших игроков КВН из Барановичей. Артисты уже успели отметиться серией песен, в которых высмеиваются лидеры белорусской оппозиции и участники протестных акций. «Галасы ЗМеста» были назначены представителями Белоруссии на «Евровидение» вместо избранного на национальном отборе в 2020-м дуэта VAL, победившего с песней «Да відна». Последних Белтелерадиокомпания в 2021 году отказалась отправлять на конкурс — предположительно, из-за того, что участники коллектива открыто поддерживали протесты и давали дворовые концерты в поддержку митингующих. Представители вещательной госкомпании, объясняя свое решение, заявили, что «у артистов отсутствует совесть».

Европейский вещательный союз композицию «Я научу тебя» до участия в «Евровидении» не допустил, заявив, что песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Клип на нее был удален с официального YouTube-канала состязания. Участники «Галасы ЗМеста» признавать, что их песня политическая, отказались, но требованиям ЕВС все же подчинились, представив новую песню прямо перед окончанием приема заявок. Однако и этот трек организаторы Евровидения отклонили, увидев и в нем нарушение правил конкурса. Впрочем, как признался лидер «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков, группа вообще не планировала ехать на «Евровидение», и новую песню — «басню про зайчика, лисичку, домашних курочек», — прислали в ЕВС как ответ на отказ выступать с треком «Я научу тебя».

Мы не писали песню для того, чтобы попасть на конкурс "Евровидение"