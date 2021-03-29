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Стал известен диагноз упавшей ведущей Первого канала

Мария Грибова
32 минуты назад
Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, упавшая в прямом эфире, сломала руку. Ее диагноз стал известен изданию StarHit.
Стал известен диагноз упавшей ведущей Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что после падения телеведущая отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом и наложили гипс. Когда Стриженова сможет вернуться к работе неизвестно.
Ее коллега и соведущий Руслан Осташко подтвердил информацию о госпитализации на своей странице в Instagram и пожелал ей скорейшего выздоровления.
ТВ,Руслан Осташко,Екатерина Стриженова,
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