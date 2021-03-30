Где сейчас Бурановские бабушки

Музыкальная группа "Бурановские бабушки" прославилась благодаря выступлению на Евровидении от России в 2012 году. Тогда фольклорный коллектив занял второе место. Изначально они исполняли версии известных хитов на удмуртском языке, а потом начали записывать собственные песни. После "Евровидения" они некоторое время ездили по ток-шоу и были во внимании российских СМИ, но потом о них перестали говорить. "Рамблер" рассказывает, что с ними стало сейчас.

После "Евровидения" коллектив вернулся в родное село Бураново, несмотря на славу, все участницы остались жить там. Заработанные деньги они, как и обещали, потратили на восстановление разрушенного храма Святой Троицы.

В 2014 году скончалась одна из самых возрастных участниц коллектива, Елизавета Филипповна Зарбатова, ей было 87 лет. Она не выступала на "Евровидении" из-за возраста, но написала много песен для коллектива. В 2019 году не стало еще одной участницы коллектива, Натали Яковлевны Пугачевой. Ей было 83 года, а причиной стало онкологическое заболевание.

В 2014 году состав "Бурановских бабушек" изменился. Продюсер коллектива предложил набрать в него более молодых участниц и уволить старых. С тех пор старые участницы не имеют права выступать под прежним названием, а также исполнять песни под фонограммы. Первый состав сейчас выступает под названием "Бабушки из Буранова".

Под новым названием группа по-прежнему выступает и гастролирует по России. Помимо концертов в разных городах, они организовывают благотворительные выступления: в детдомах и колониях для несовершеннолетних.

"Мы все равно ездим и поем. Но теперь мы свободны, мы сами теперь решаем, ехать или не ехать", — заявляла художественный руководитель "Бабушек из Буранова".