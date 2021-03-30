Что стало с героями шоу "Чудаки"

"Чудаки" - популярное шоу нулевых, снискавшее огромную популярность среди любителей программ погорячее. Герои шоу были готовы на самые странные поступки и выполняли умопомрачительные трюки, граничившие с безрассудством. Это сделало их суперзвездами. Но после того, как съемки шоу завершились, слава безумных энтузиастов стала покидать участников проекта, а большинство из них так и не смогли найти себя ни в чем другом. Что теперь происходит с "Чудаками" - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из программы "Чудаки" Кадр из программы "Чудаки"

Бэм Марджера

Один из ключевых участников шоу - Бэм Марджера не раз признавался, что его слава рок-звезды впоследствии вышла боком для его здоровья. Непомерное количество алкоголя спровоцировали зависимость. А булимия, которой он страдал на пике своей славы, значительно подорвала его здоровье. Буйный нрав Бэма также не раз приводил его в полицейский участок. Сейчас Бэм пытается стать примерным семьянином, будучи в крепком браке с моделью Николь Бойд.

Кадр из программы "Чудаки"

Тем не менее, о профессиональной деятельности Бэма известно немного. Вероятно, в настоящее время он живет за счет накопленных средств, ведь одновременно с "Чудаками" Марджера был задействован во многих проектах - он режиссировал ряд клипов группы HIM, снимал собственное шоу Viva la Bam, снимался в качестве актера в клипах других рок-музыкантов и даже был прототипом для персонажей нескольких видеоигр. В конце концов, на Instagram Бэма Марджеры подписано более двух миллионов человек, что тоже с большой вероятностью приносит свои плоды.

Стив О

Стив О известен как один из самых безумных участников шоу. Он выполнял самые отвратительные трюки и практически сразу заработал славу сумасшедшего энтузиаста. Стива неоднократно арестовывали за нарушение общественного порядка и чуть позже заработал себе наркозависимость. Герою "Чудаков" даже пришлось отправиться на лечение в клинику на целый год.

После выхода из рехаба Стив решил навсегда завязать с наркотиками и даже стал вегетарианцам. Но слава безумца помогала ему находить работу в шоу и дальше, хотя от не раз признавался, что творить дикие вещи на трезвую голову дается ему намного сложнее.

Джонни Ноксвилл

Джеки Чан. Автор самой идеи шоу всегда был ключевой фигурой проекта, но при этом оставался одним из самых рассудительных участников шоу. Конечно, в сравнении с остальными. После закрытия "Чудаков" Джонни подался в актеры. Ему удалось сыграть несколько ролей второго плана в достаточно крупных проектах, а затем он получил главные роли в фильмах "Похищение Парсона" и «"Придурки из Хаззарда". На сегодняшний день Ноксвиллу 50 лет, за это время ему удалось поработать не только в качестве безумного исполнителя самых странных трюков, но и стать коллегами по съемочной площадке с такими именитыми актерами как Арнольд Шварценеггер

Кадр из программы "Чудаки"

Ноксвилл также работает актером озвучания и является основателем компании Dickhouse Productions, которая занимается съемками различных телепередач.