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Культовая реклама 90-х, которую вспоминают с ностальгией

Стелла Шмель
4 часа назад
Эпоха девяностых - переломный этап на отечественном телевидении во многих аспектах. На экранах стали появляться новые телешоу, сериалы, формат программ претерпевал изменения. То же самое случилось и с рекламными роликами. Тогда многие из них казались долгими и назойливыми, но по прошествии нескольких десятков лет пересматривать их - одно удовольствие. Почему? Возможно дело в ностальгических ассоциациях, но не стоит скидывать со счетов тот факт, что к продумыванию рекламного сюжета создатели всегда подходили максимально серьезно, а в некоторых старых роликах куда больше смысла, чем в современных.
В этом видео - подборка культовых реклам эпохи 90-х.
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