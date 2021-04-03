Культовая реклама 90-х, которую вспоминают с ностальгией

Эпоха девяностых - переломный этап на отечественном телевидении во многих аспектах. На экранах стали появляться новые телешоу, сериалы, формат программ претерпевал изменения. То же самое случилось и с рекламными роликами. Тогда многие из них казались долгими и назойливыми, но по прошествии нескольких десятков лет пересматривать их - одно удовольствие. Почему? Возможно дело в ностальгических ассоциациях, но не стоит скидывать со счетов тот факт, что к продумыванию рекламного сюжета создатели всегда подходили максимально серьезно, а в некоторых старых роликах куда больше смысла, чем в современных.