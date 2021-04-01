Вдова Грачевского ответила на назначение гендиректора "Ералаша"

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, высказалась о назначении нового генерального директора киножурнала "Ералаш".
Как пишут СМИ, Екатерина Белоцерковская в официальном Instagram-аккаунте прокомментировала новость о назначении нового генерального директора киножурнала "Ералаш". По словам вдовы Бориса Грачевского, данную информацию она узнала из СМИ.
Вдова продюсера попросила журналистов не задавать ей вопросов по данному поводу и не беспокоить ее.
– Господа журналисты... Можно меня не о чем не спрашивать...? Я ничего не знаю и узнала так же из прессы. Мой выбор никто не спрашивал (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – написала Белоцерковская в сторис.
Отмечается, что сейчас юмористический киножурнал возглавил Андрей Григорян, являющийся соучредителем компании. Об этом сообщает издание "Дни.ру".