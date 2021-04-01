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Стриженова высказалась о падении в прямом эфире

Teleprogramma.pro
1 час назад
Телеведущая решилась посмотреть на себя со стороны. Ее падение в студии программы «Время покажет» увидела почти вся страна. Артистка раздосадована сложившейся ситуацией.
Екатерина Стриженова уже длительное время является телеведущей. В ее копилке также есть работы в кино. Не так давно артистка отметила 53-летие. Она ведет ряд передач, поэтому давно научилась выглядеть безупречно. Однако даже с ведущими, у которых есть большой стаж в работе, случаются конфузы. Так, на днях Стриженова упала в прямом эфире программы «Время покажет».
Как позже выяснилось, Екатерина сломала руку. Она до сих пор находится в больнице. Накануне слова поддержки ей адресовал соведущий Артем Шейнин. Он признался, что молится за нее и пожелал скорейшего выздоровления. Его обращение тронуло до слез ведущую. А теперь она решила посмотреть, как упала и рассказала о своих переживаниях.
«Сегодня 1 апреля — День смеха, День дурака! Наверное самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось... Некоторые говорят — так тебе и надо — наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю: за что мне все это? Или правильнее спрашивать для чего?! Ну а если вы сегодня собираетесь устраивать розыгрыши, на всякий подумайте о последствиях, знаю много случаев, которые закончились слезами», — написала звезда.
Поклонники попытались ободрить Сриженову. Многие отметили, что ей не стоит слушать слова хейтеров. «Дорогая, Катюша!! Поправляйся! Может хочешь чего-нибудь вкусненького?! Я тебе в миг доставлю! Лишь бы скорее поправлялась!» — заявила Анита Цой. «Катюша, поправляйтесь поскорее! Берегите себя! Душевного тепла», — присоединилась Катя Лель.
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