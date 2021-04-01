Ургант поделился снимком без штанов и рассмешил поклонников

На размещенном в сети фото 42-летний шоумен стоит в белой рубашке, бордовом галстуке в полоску, широких оранжевых семейных трусах и белых носках. Знаменитость засняли в квартире на фоне штор. «Так и снимаем», — подписал он пост, который за час набрал почти 60 тысяч лайков.