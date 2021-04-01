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Ургант поделился снимком без штанов и рассмешил поклонников

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Ведущий Первого канала Иван Ургант поделился снимком, на котором он запечатлен без штанов, и рассмешил подписчиков. Соответствующий кадр появился на его странице в Instagram.
На размещенном в сети фото 42-летний шоумен стоит в белой рубашке, бордовом галстуке в полоску, широких оранжевых семейных трусах и белых носках. Знаменитость засняли в квартире на фоне штор. «Так и снимаем», — подписал он пост, который за час набрал почти 60 тысяч лайков.
@urgantcom
Поклонники оценили внешний вид и чувство юмора Урганта и принялись шутить в комментариях.
«Видимо, уже многое сняли. Как минимум, брюки», «Мы так уже год работаем», «Отличная униформа», «Огонь! В таком виде не только первого апреля, но и всегда!», «Элегантно!» — высказывались они.
ТВ,Иван Ургант,
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