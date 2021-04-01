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Стриженова высказалась о падении в прямом эфире

Мария Грибова
2 часа назад
Некоторое время назад телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире программы «Время покажет». Она сломала руку и до сих пор находится в больнице. Стриженова вновь решила посмотреть на свое падение и рассказать о своих переживаниях на странице в Instagram.
Стриженова высказалась о падении в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сегодня 1 апреля — День смеха, День дурака! Наверное самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось... Некоторые говорят — так тебе и надо — наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю: за что мне все это? Или правильнее спрашивать для чего?! Ну а если вы сегодня собираетесь устраивать розыгрыши, на всякий подумайте о последствиях, знаю много случаев, которые закончились слезами»,
— написала телеведущая.
Поклонники, коллеги и знаменитости поддержали Стриженову в комментариях к посту.
ТВ,Екатерина Стриженова,
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