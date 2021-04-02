Телеканал «Ю» перезапускает реалити-шоу «Дом-2»

Весна – это пора любви и новых событий. Новая любовь, новые герои, новые эмоции, новые интриги и новые хэппи-энды – проект «Дом-2» стартует на канале «Ю» с новым ярким и весенним настроением.

«Дом-2» - российское реалити-шоу, выходит на телеэкране с 2004 года и является продолжением другого аналогичного проекта — «Дом». Участники «Дома-2» - девушки и молодые люди, которые пытаются найти и построить на телешоу свою любовь. С момента старта реалити в нем приняло участие более 1000 человек. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.