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Телеканал «Ю» перезапускает легендарное реалити-шоу «Дом-2»!

Партнерский материал
3 часа назад
Проект продолжат вести Ксения Бородина и Ольга Бузова.
Телеканал «Ю» перезапускает реалити-шоу «Дом-2»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Одно из самых обсуждаемых реалити-шоу «Дом-2» возвращается на экраны 19 апреля в 22.00 на канале «Ю».
Весна – это пора любви и новых событий. Новая любовь, новые герои, новые эмоции, новые интриги и новые хэппи-энды – проект «Дом-2» стартует на канале «Ю» с новым ярким и весенним настроением.
Реалити-шоу обязательно сохранит за собой свой классический формат, а также любимых всеми ведущих: Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова. Среди участников появятся и всем знакомые лица – «звезды проекта», которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь на «Доме-2». Среди них - Алёна Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева и другие.
Пресс-служба
Ольга Бузова: «Проект «Дом-2» существует на российском телевидении почти 17 лет. Я была одной из первых участниц нашей легендарной телестройки, а затем стала его ведущей. Я и по сей день не представляю свою жизнь без «Дома-2». Уверена, что после перезапуска проекта на канале «Ю», - реалити-шоу заиграет новыми красками. Обещаю, зрителей ждет масса сюрпризов. Конечно же, вы увидите новых, молодых участников, которые придут на телестройку, чтобы построить любовь и осуществить свои мечты».
Пресс-служба
Ксения Бородина: «Дом-2» – «Это легендарный проект, который по-настоящему меняет судьбы людей. В 2004 году, когда я начинала вести это реалити-шоу, то и подумать не могла, какую огромную популярность приобретет телестройка, и как сильно она изменит не только судьбы участников, но и мою собственную жизнь. В 2021-ом «Дом-2» продолжит помогать нашим героям строить отношения, а также исполнять их мечты. Ребята будут искать вторые половины, а также проявлять себя в творчестве. А мы, ведущие, сделаем все необходимое, чтобы поддержать участников и помочь им реализовать все свои цели».

Ольга Орлова: «Реалити-шоу – один из самых честных телевизионных форматов. Именно поэтому зрители уже много лет смотрят и любят проект «Дом-2». Реальные эмоции, настоящие чувства, неподдельные страсти – все это заставляет миллионы людей каждый день включать телевизор и искренне сопереживать любимым участникам. Я уверена, что «Дом-2» органично впишется в эфир телеканала «Ю». Аудитория «Ю» любит реалити-шоу, поэтому «Дом-2», несомненно, придется по душе зрителям канала. Не сомневаюсь, что проект обретет новое дыхание и не только сохранит, но и преумножит свою популярность».
«Дом-2» - российское реалити-шоу, выходит на телеэкране с 2004 года и является продолжением другого аналогичного проекта — «Дом». Участники «Дома-2» - девушки и молодые люди, которые пытаются найти и построить на телешоу свою любовь. С момента старта реалити в нем приняло участие более 1000 человек. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.
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