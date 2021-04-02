Телеканал «Ю» перезапускает реалити-шоу «Дом-2»

Ольга Бузова: «Проект «Дом-2» существует на российском телевидении почти 17 лет. Я была одной из первых участниц нашей легендарной телестройки, а затем стала его ведущей. Я и по сей день не представляю свою жизнь без «Дома-2». Уверена, что после перезапуска проекта на канале «Ю», - реалити-шоу заиграет новыми красками. Обещаю, зрителей ждет масса сюрпризов. Конечно же, вы увидите новых, молодых участников, которые придут на телестройку, чтобы построить любовь и осуществить свои мечты».
Ксения Бородина: «Дом-2» – «Это легендарный проект, который по-настоящему меняет судьбы людей. В 2004 году, когда я начинала вести это реалити-шоу, то и подумать не могла, какую огромную популярность приобретет телестройка, и как сильно она изменит не только судьбы участников, но и мою собственную жизнь. В 2021-ом «Дом-2» продолжит помогать нашим героям строить отношения, а также исполнять их мечты. Ребята будут искать вторые половины, а также проявлять себя в творчестве. А мы, ведущие, сделаем все необходимое, чтобы поддержать участников и помочь им реализовать все свои цели».
Ольга Орлова: «Реалити-шоу – один из самых честных телевизионных форматов. Именно поэтому зрители уже много лет смотрят и любят проект «Дом-2». Реальные эмоции, настоящие чувства, неподдельные страсти – все это заставляет миллионы людей каждый день включать телевизор и искренне сопереживать любимым участникам. Я уверена, что «Дом-2» органично впишется в эфир телеканала «Ю». Аудитория «Ю» любит реалити-шоу, поэтому «Дом-2», несомненно, придется по душе зрителям канала. Не сомневаюсь, что проект обретет новое дыхание и не только сохранит, но и преумножит свою популярность».