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Михалков признался, сколько ему надо выпить, чтобы встретиться с Гузеевой

Даня Виттиг
8 часов назад
Никита Михалков и Лариса Гузеева уже давно не сотрудничают вместе. Однако на передаче у Ивана Урганта режиссер представил их возможную встречу.
Михалков признался, сколько ему надо выпить, чтобы встретиться с Гузеевой
Фото: кадр из передачикадр из передачи
В 1984 году актеры сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Гузеева исполнила роль неиспорченной жизнью Ларисы Огудаловой, а Никита Сергеевич перевоплотился в соблазнителя. Картину признали одной из лучших советских лент.
Во время программы «Вечерний Ургант» Михалков пошутил по поводу возможной встречи с Гузеевой. Дело в том, что Никита Сергеевич весь выпуск пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего.
«Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», — заявил Ургант.
Несмотря на то, что шутка режиссеру понравилась, встречаться с Гузеевой он явно не хотел.
«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить», — ответил Михалков.
Сейчас режиссер сосредоточен на постановке пьесы «12», премьера которой состоится в Большом театре уже 24 апреля.
ТВ,Жестокий романс,Иван Ургант,Лариса Гузеева,Эльдар Рязанов,Никита Михалков,
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