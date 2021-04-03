Михалков признался, сколько ему надо выпить, чтобы встретиться с Гузеевой

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В 1984 году актеры сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Гузеева исполнила роль неиспорченной жизнью Ларисы Огудаловой, а Никита Сергеевич перевоплотился в соблазнителя. Картину признали одной из лучших советских лент.

Во время программы «Вечерний Ургант» Михалков пошутил по поводу возможной встречи с Гузеевой. Дело в том, что Никита Сергеевич весь выпуск пил шампанское, что вызывало тревогу у ведущего.

«Мы вас пьяным никуда не отпустим, Никита Сергеевич. Тут рядом «Давай поженимся» снимают. Там Гузеева, она вас уже 30 лет ждет», — заявил Ургант.

Несмотря на то, что шутка режиссеру понравилась, встречаться с Гузеевой он явно не хотел.

«Нет, для этого мне нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить», — ответил Михалков.