Упавшей Стриженовой поставили швейцарский имплант

Ведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Как сообщил хирург Боткинской больницы в видео, опубликованном в Instagram, для этого внутри конечности установили швейцарский имплант.
По словам ведущей, врач собрал осколки костей и поставил пластину после этого. «Пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», — добавила Стриженова.
«Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой [он] вам мешать не будет», — рассказал хирург Сергей Донченко в ролике, снятом во время проверки руки после операции.
Он отметил, что имплант у Стриженовой «все равно что бриллиантовый» — «дорогой, швейцарский, титановый». «Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо. Он так и будет там всегда», — заключил специалист.