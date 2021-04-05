Упавшей Стриженовой поставили швейцарский имплант

Он отметил, что имплант у Стриженовой «все равно что бриллиантовый» — «дорогой, швейцарский, титановый». «Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо. Он так и будет там всегда», — заключил специалист.