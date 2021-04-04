«Молчать об участии было сложно, петь, «зажимая» голос, пряча обертона и возможности диапазона — это супер трудно. Обманывать друзей и близких — это просто за гранью для меня», — призналась звезда. Ирина Дубцова рассказала о сложностях на шоу «Маска».
«Я врала, как могла, но в этот момент мне казалось, что сказочные блестки Единорожки порхают вокруг, выдавая меня с потрохами, крыльями и рогом», — пошутила певица. Ирина Дубцова в костюме единорога. Фото: телеканал НТВ Дубцова поблагодарила создателей российской версии шоу за возможность стать его частью, и проект, по ее мнению, получился прекрасным. Смотрите также