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«Это просто за гранью для меня»: звезда «Маски» Ирина Дубцова — о своем участии в шоу

Teleprogramma.proиещё 10
4 апреля 2021
В шоу «Маска» осталась ровно половина участников. В числе рассекреченных оказался Единорог, которого уже однажды спасла дочка Филиппа Киркорова, находящегося в жюри проекта. Но справедливость, как заметили некоторые телезрители, восторжествовала, и маска с мифического персонажа все-таки спала. больше по теме
Единорогом оказалась Ирина Дубцова. Звезда уже не смогла скрыть свой настоящий тембр, и жюри отгадало ее безошибочно. Сама певица призналась, что ей пришлось сложно на проекте.
«Молчать об участии было сложно, петь, «зажимая» голос, пряча обертона и возможности диапазона — это супер трудно. Обманывать друзей и близких — это просто за гранью для меня», — призналась звезда. Ирина Дубцова рассказала о сложностях на шоу «Маска».
Но зато, добавляет Дубцова, она научилась держать язык за зубами и невозмутимо реагировать на каверзные вопросы друзей типа «ты — Единорог в «Маске»?».
«Я врала, как могла, но в этот момент мне казалось, что сказочные блестки Единорожки порхают вокруг, выдавая меня с потрохами, крыльями и рогом», — пошутила певица. Ирина Дубцова в костюме единорога. Фото: телеканал НТВ Дубцова поблагодарила создателей российской версии шоу за возможность стать его частью, и проект, по ее мнению, получился прекрасным. Смотрите также
ТВ,Маска,Ирина Дубцова,Филипп Киркоров,НТВ,
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