Киркоров расплакался на «Маске», услышав песню Пугачевой

«Лама впервые снял очки, потому что захотел, чтобы мы заглянули в его глаза, а через них – в душу, — сказал Филипп Киркоров. — Так исполнить песню мог только большой, глубокий артист. Несмотря на маску, я все почувствовал, у меня жизнь пронеслась перед глазами. Спасибо Игорю Крутому за это песню. Спасибо Ламе, что сегодня вернул каждого из нас в свои удивительные воспоминания, которые навсегда останутся в сердце. Люди встречаются, расстаются. Кто-то запоминает только плохое — это их проблемы. Я запоминаю только хорошее».
«Игорь наиграл ее в Сочи, и я понял, что только Алла это может спеть, она — одна такая единственная, великая певица, — поделился Филипп Киркоров воспоминаниями. — Я принес эту песню Алле, она спела и на следующий день записала. А еще через день на юбилее Игоря Крутого Алла ее исполнила. Этой песне тридцать лет почти, а она живет!»